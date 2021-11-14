新华社北京11月13日电 外交部发言人华春莹13日宣布：经中美双方商定，国家主席习近平将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。

《 人民日报 》（ 2021年11月14日 01 版）

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