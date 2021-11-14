新华社明斯克11月13日电（记者鲁金博）白俄罗斯总统卢卡申科13日下令在靠近波兰边境地区聚集的难民点搭建帐篷，并为难民分发救援物资。

卢卡申科强调要首先救助儿童，并要求为难民提供人道主义援助。

据白通社报道，包括面包、牛奶、水、卫生用品和保暖衣物在内的十余吨人道主义救援物资12日运抵边境难民聚集地。白俄罗斯红十字会、白社会企业组织等参与了救援。

白俄罗斯外交部长马克伊12日在接受俄罗斯媒体采访时表示，白俄罗斯准备用最严厉的措施回应西方压力和制裁。解决边境难民问题需要各方进行正常、负责任、平等和相互尊重的对话。

波兰、立陶宛及欧盟均将当前欧盟国家与白俄罗斯边境的难民危机归咎于白俄罗斯，但白方说是西方制裁导致白方无力控制难民潮。

今年8月以来，为进入德国等西欧国家，越来越多来自中东的难民取道白俄罗斯进入欧盟成员国波兰和立陶宛，波立两国边境管控压力随之加大。据报道，由于边境地区没有足够的食品、水和医疗保障，再加上需要躲避波兰和立陶宛方面的抓捕，难民处境艰难，已有多人死亡。

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