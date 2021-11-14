新华社莫斯科11月13日电（记者耿鹏宇）据俄罗斯防疫指挥部13日消息，该国较前一日新增新冠确诊病例39256例，累计确诊超过900万例，达9031851例。为遏制疫情，提高疫苗接种率，俄政府日前制定了关于强制使用疫苗接种二维码的政策草案，并交予国家杜马（议会下院）审议。

俄防疫指挥部的数据还显示，13日俄新增新冠死亡病例1241例，创疫情暴发以来新高，累计死亡254167例。

俄副总理戈利科娃说，过去一周，俄罗斯日增新冠确诊病例数保持4万左右，死亡病例数超过1000，这是非常可怕的数字。主要原因在于部分俄民众既未遵守防疫限制规定，也没采取预防措施，例如未主动接种疫苗。

她指出，大部分进入重症监护室治疗并最终死亡的患者都没有接种疫苗，其中大多数是患有心血管病、内分泌疾病和其他疾病的老年人。

为遏制新冠疫情进一步发展，提高疫苗接种率，俄政府日前制定了关于强制使用疫苗接种二维码的草案，并提交给国家杜马审议。根据该草案，俄民众进入餐厅、商店、文化活动场所等室内区域，以及乘坐飞机、火车进行城际或国际旅行时必须出示新冠疫苗接种二维码、医疗机构开具的新冠肺炎康复证明或患有疫苗接种禁忌症的证明。该措施拟持续至2022年6月1日。

上述草案还指出，在“强制使用疫苗接种二维码政策”实施前的过渡期内，即2022年2月1日前，民众可出示核酸检测阴性证明以进入公共场所。该草案若审议通过，各地方政府可根据实际情况，自行决定进入哪些场所时必须出示疫苗接种二维码。但相关限制不涉及销售生活必需品、食品和药品的商店。

截至13日，俄有6312万人完成至少一剂新冠疫苗接种；超过5796万人完成两剂疫苗接种，约占俄人口的40%。

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