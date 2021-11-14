中新社九江11月13日电 (记者 刘占昆)来自中国各地从事柬埔寨研究的专家学者13日齐聚网络平台，以“云”交流方式举行“多维视角下的柬埔寨研究”学术研讨会，共同推进对柬埔寨的全方位研究。

据介绍，此次研讨会由江西九江学院柬埔寨研究中心、北京外国语大学柬埔寨研究中心主办，受近期新一轮疫情影响，原定在江西省九江市举办的学术研讨会改为线上举行。

九江学院校长陈小林表示，中国与柬埔寨是友好邻邦，两国有着悠久的传统友谊。在新的历史条件下，中国学者对柬埔寨展开多角度、全方位的研究，助力中柬命运共同体建设，是新时代的历史使命。

北京外国语大学亚洲学院副院长、柬埔寨研究中心主任顾佳赟说，北京外国语大学柬埔寨研究中心与九江学院柬埔寨研究中心同时诞生。长期以来，两所中心密切交流、共同成长，为提供来自中国的“柬埔寨研究”智慧作出了贡献。

厦门大学特聘教授、中国东南亚研究会会长庄国土认为，中柬关系已从经贸交往为主发展到政治、安全、文化等领域全方位合作。中柬关系最大特点，是成功超越了社会制度、意识形态的差异，成为不同社会制度国家和睦相处和密切合作的典范。

电子科技大学外国语学院副教授秦博认为，在中国同东南亚各国的交往中，柬埔寨扮演了重要而友好的角色。可以从历史中发掘两国人民创造的历史成果，共同走向国家与民族的复兴，开创经济合作的新局面。

当天，中国社会科学院、北京大学、北京外国语大学、广西外国语学院、云南大学、厦门大学、中山大学、九江学院等30余位专家学者还围绕柬埔寨国际合作与交流，教育与文学、时事等多个视角进行了研讨。

(责编：赵欣悦、白宇)