拉嫡娜·迪米特洛娃

我的中国文学“翻译梦”在保加利亚索非亚大学读汉学专业时就开始萌芽了。

2000年10月，进入大学第一个学期，我开始接触深奥难懂的中国古代文学。那时我中文水平还很差，但也能感受到它的美妙，尤其是在读唐诗的时候。每当读到唐代五言绝句，我都不禁感叹：仅仅20个字，是如何做到既能描写辽阔风景、绘就奇妙细节，又能表达深刻感情的呢？

读白居易的《池畔二首》，我从中领略到中国传统文化的深邃思想与高远追求。“竹少风来多”，简单质朴的5个字概括了作者渴求脱离羁绊、解放精神的理想。吟白居易的《长恨歌》，让我第一次接触唐玄宗和杨贵妃故事和长篇叙事诗。此后，我将唐玄宗和杨贵妃之间回旋婉转的动人故事作为中国文学研究与翻译的主要课题之一，并对中国历史演变与文学创作间密不可分的关系有了新认识。我发现，诗歌在文学之外还有另一个重要角色——中国悠久历史的一种精粹。

每次翻阅《长恨歌》，我都会发现新细节、获得新感受，两位主人公及其生活的时代跃然眼前。近20年来，我一直对这首诗的翻译细节反复推敲，有时以字面意思为重，有时以诗意为重，甚或以史诗风格、拼贴画风格来呈现，将其译成保加利亚语、西班牙语等不同版本。虽然如此，译本也还是不能令我满意。将更好的译本呈现给西班牙语和保加利亚语读者，让他们通过阅读经典的中国古代文学作品来加深对中国历史和文化的了解，是我孜孜以求的“翻译梦”。

“中国是诗歌的国度”，古代中国是这样，当代中国亦如此。要了解一个陌生国家的文明，现当代文化是最好的起点。2009年，我来到墨西哥后，开始思考将中国现当代诗人及其创作介绍给西班牙语读者，因此萌发了翻译中国现当代诗歌的想法。我与墨西哥国立自治大学《诗歌报》的翻译坊积极合作，翻译发表了10多位中国现当代诗人的作品。在与其他译者不断交流的过程中，我接触到不同语种诗歌的不同风格和翻译方式，积累了不少翻译经验，诗歌阅读、筛选与翻译的能力也逐步提高，具备了更加敏锐的直觉和语感。

近年来，我结识了越来越多的中国当代诗人，翻译过30多位诗人的作品，他们诗歌中的灵感、对创作的追求令我惊喜与敬佩。我发现，中国诗歌不但文字优美、创作方式多样，寓意也极为深刻。与这些诗人的交流让我更全面地了解其人其作，进而了解今天中国人的思想、感情、生活与文化。2021年，诗人王寅、蓝蓝的中西双语诗集在智利出版，这两本书是我近年来最重要、最满意的翻译成果。两位诗人有数十年的创作经验，翻译他们作品的最大挑战在于遴选：我一遍又一遍地阅读中文诗集，思考哪些作品最能展现作者的生活经验和思想感情，又能吸引拉美读者。

翻译家要像外科医生一样，对心仪作品中的次要元素做出取舍，又要像画家一样，一笔一笔地描绘出诗歌的精彩面貌。翻译是将诗人一生的经历、情感与思想浓缩成一本独立的、有说服力且有审美价值的新作品并向读者呈现的过程。译者要与读者手牵手跨越作者几十年的人生与创作历程，这就是我的翻译理念。让诗歌拉近不同文化之间的距离，我的“翻译梦”也在一步步实现。

拉嫡娜·迪米特洛娃，1979年出生于保加利亚，现任墨西哥国立自治大学语言、语言学与翻译学院翻译专业中西翻译教授。她曾在武汉、南京留学交流，获华中师范大学中国古代文学硕士学位，译有中西双语诗集《我的前生是一个补鞋匠》等，参与翻译出版西班牙语版《中国当代中篇小说集》等作品。

《 人民日报 》（ 2021年11月14日 07 版）

(责编：赵欣悦、白宇)