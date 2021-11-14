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漫步企鹅滩

黄玉林
2021年11月14日04:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　距离南非开普敦几十公里的西蒙镇背倚桌山山脉，面朝印度洋，是前往好望角的必经之地。大约是因为桌山山体由花岗石构成，加上常年海风劲吹，表面基本没有植被，看到的都是裸露嶙峋的巨石。房屋从海边开始，沿山而建。

　　房屋之下，直至海边，绿树成荫。我们来时是冬季，仍然一路绿色相簇，许多鲜花尚在开放，普陀花、鸡蛋花、金色曼陀罗等，红的白的黄的，不断从路边探出。

　　离开车道沿小径而下，左侧全是开着小花的绿植，密密麻麻，花团锦簇中别墅隐约可见。另一侧是茂密的榕树林，几棵巨大的枯木似乎还有生机，形状各异兀自站立。经过小径，便来到了西蒙镇最著名的旅游胜地博尔德斯海滩，这里是濒危物种非洲企鹅的重要繁衍地，故又被称为企鹅滩。

　　进入企鹅滩，一阵花香沁人心脾，令人颇感意外。企鹅聚居之处，又是冬天，花香从何而来？原来是栈道边的白色香雪球献上的香礼。不远处，几块不大不小的礁石隔出一片小海湾，白色海沙上有一簇一簇的低矮植物，众多游人聚集在那里，不停地拍照。我们走到近处，果然，看到了沙滩上许许多多黑白相间的非洲企鹅。

　　企鹅滩入口处，有一块牌子，萌萌的企鹅图像旁，用英文写着“欢迎来到博尔德斯”。我们走进一处小小的建筑空间，两边墙壁上精心布置着一些图片资料，展示南极企鹅、澳洲企鹅等不同种类企鹅的照片，体贴周到地为游客提供科普教育。我们这才了解到，世界上的企鹅有很多品种，其中，知名度、辨识度最高的是南极企鹅，尤其是南极帝企鹅最高可以达到1.2米，躯体肥胖，大腹便便，可谓企鹅家族中的“魁梧大汉”。非洲企鹅的个头大约是帝企鹅的一半，它们鹅脚黑色，黑背白肚皮，肚皮上有一圈黑色条纹，缩成一团时就显得更小了。而世界上最小的企鹅，则住在澳大利亚的菲利普岛自然公园里，身高只有30厘米左右。

　　小小的企鹅滩上，成百上千只非洲企鹅聚在一起，原以为会嘈杂一片。我们走近时，却感到出奇地安静。它们此刻沉默安详，并未被往来不绝的游客打扰，仿佛习惯了与游客和谐共处。我们站在沙滩上，只听见阵阵海涛拍岸的声音，感受着此刻与大自然的亲密接触。

　　海滩偶有缓坡，企鹅们零零散散，慵懒地晒着太阳，似乎在打盹。它们大部分在自己挖成的浅浅的圆形沙坑里安然静卧，脑袋平伸，一动不动，面朝浩瀚的印度洋，好似神游万里。间或也有几只圆圆胖胖的企鹅慢慢站起，耷拉着两只手臂般的翅膀摇摇摆摆走几步，萌态尽显。

　　忽然，天空中一只海鸥低低掠过。一时间，沉思中的企鹅们齐齐伸长脖子，随海鸥飞过的线路同步转动脖子，目送它远去，动作整齐划一，如同一场严肃的行为艺术。飞逝的海鸥惊醒了企鹅，几只顽皮的小企鹅聚在一起，开始交头接耳，甚至咆哮呼号，追逐嬉戏。顿时，安静的企鹅滩开始活跃起来。


　　《 人民日报 》（ 2021年11月14日 07 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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