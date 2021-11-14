祝寿臣

听到欧福钦逝世的消息，我感到十分悲痛。他是中国人民的老朋友，俄罗斯著名记者、知名汉学家，一生致力于增进两国人民相互了解，推动两国友好事业发展。我与欧福钦结识于俄罗斯“中国年”俄文报道新闻奖评选活动中。

在两国元首的推动下，2006年在中国举办的“俄罗斯年”活动十分成功，2007年在俄罗斯举办的“中国年”活动同样精彩纷呈。俄罗斯新闻界对“中国年”活动和俄中关系进行了全方位的立体式报道，有力地促进了两国人民的相互了解和友谊。2007年11月，中国记协和俄新社在莫斯科举行“中国年”俄文报道新闻奖评选，我作为中方评委会主任参加了这次评选活动。俄方5名评委中有一位个子高高、鹤发童颜的耄耋老人格外引人注目，他叫弗谢沃洛德·奥夫钦尼科夫，中文名字叫欧福钦。

评委会经过两天的认真评选，评出了政治、经济、文化类一、二、三等奖，欧福钦以其刊载在《俄罗斯报》上的《中国的腾飞与俄罗斯的未来》一文获得特别奖。

欧福钦生于1926年，曾长期在中国工作和生活。1953年至1959年任《真理报》驻中国记者，1992年至1996年以俄罗斯专家身份在新华社工作，曾获得中国政府友谊奖。欧福钦后任俄联邦政府机关报《俄罗斯报》政治评论员、俄中21世纪和平友好委员会理事。

欧福钦以面见过毛泽东主席和周恩来总理等中国老一代领导人而自豪。他说，他的中文名字“欧福钦”就是周恩来总理给他起的。他回忆说，他刚到北京工作时，只有12名外国大使和14名外国记者，中国政府每次举行国宴都会邀请他们。于是，他有机会近距离接触中国领导人。

当我问他在中国印象最深的一件事是什么时，他不假思索地回答说，是1956年见到毛泽东主席。那年，中国共产党第八次全国代表大会在北京举行，欧福钦作为《真理报》记者对大会进行报道。大会结束后，毛泽东主席专程来到记者休息室，进屋就问：“哪一个是《真理报》的记者？”欧福钦当即站起来说：“我就是。”毛泽东主席过来握着他的手说：“辛苦了！辛苦了！”

欧福钦说，同周恩来总理见面的机会更多些。今年是中华人民共和国恢复在联合国合法席位50周年。欧福钦记得有一次他参加周恩来总理的记者招待会，提了一个这样的问题：“中国什么时候加入联合国？”周恩来总理答道：“中国是联合国的创始国。不是中国何时加入的问题，而是何时恢复中国席位的问题。”抚今追昔，今天的中国在联合国舞台上发挥的日益重要的作用令他感慨万千。

欧福钦认为，中国的改革对其他国家具有启发意义。从中国改革的经验来看，在从计划经济到市场经济的转型过程中，中国把社会代价降到了最小。这样的改革过程通常非常艰难，但中国避免了很多上世纪八九十年代在一些国家出现的情况。欧福钦对中国选择的发展道路深表赞许。他说，两国领导人签署了《俄中睦邻友好合作条约》，两国将作为和睦邻居、忠诚朋友和可靠伙伴长期相处。

在“中国年”俄文报道新闻奖颁奖仪式上，欧福钦激动地说，“作为一名老记者，十分高兴能为增进俄中人民之间的了解和友谊做点事情。两国新闻界要建立起良好的交流关系，在这方面，我们还有很多工作要做，我愿为俄中友好竭尽全力。祝愿两国新闻界的交往越来越频繁，两国之间的关系越来越密切，两国人民之间的友谊越来越牢固。”

欧福钦的讲话代表了中俄两国新闻工作者的共同心愿，赢得了与会者的一片掌声。

《 人民日报 》（ 2021年11月14日 07 版）

(责编：赵欣悦、白宇)