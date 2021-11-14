本报记者 程 龙

“延乔路虽短，但精神绵长。”10月21日，在以革命烈士陈延年、陈乔年命名的安徽省合肥市延乔路的路标下，来自马来西亚、加拿大、美国、瑞士、德国、马达加斯加等13个国家和地区的海外华文媒体采访团成员们在一旁的纪念牌前鞠躬致敬，缅怀先烈。

“前辈们为革命牺牲了宝贵的生命，才换得如今的国泰民安”“珍惜当下，先烈的血才没有白流”……华文媒体代表们在纪念牌前详细了解两名烈士的革命经历，很多人为之动容，感触很深。

“沿着这条路走时，我看到路边摆着许多花束，卡片上还有很多小朋友写的质朴的话，我非常感动。我拍了许多照片放在新闻报道中。”亚太通讯社副社长、澳门卫视节目总监陈红玲说。

“延乔路以陈延年、陈乔年的名字命名，是一座城市对两位英雄最好的礼赞。”澳门《国际贸易导报》总编辑殷杉在报道中这样写道。

采访团参加的是由中国侨联指导、安徽省委宣传部支持、安徽省侨联主办的“追梦中华·科技兴皖”2021海外华文媒体安徽采访行活动，他们先后前往合肥、蚌埠、芜湖等地，缅怀革命先烈，同时也感受安徽科技发展最新成果。

可交互空中成像技术、智能写作平台、世界首条千公里级别量子保密通信技术……采访团先后参访合肥科学岛、中国声谷、国盾量子等创新型产业平台、科技企业，了解合肥的创新产业链布局，感受科学研究转化成果。

“非常震撼，今天的参观让我意识到高新科技产业不是只集中在一线大城市，合肥已经走在了科技前沿。”卫报中文网副总编辑吴利沙说。

“安徽科技发展令人惊喜，发展空间广阔！”欧亚时报社社长朱爱莲说，“来到这里之后，发现之前对安徽的了解实在是太少了。这次采访从各个方面都能感受到安徽在打造优质营商环境和以科技创新带动产业转型的决心。”

0.12毫米玻璃，千万吨级生物材料聚乳酸、维生素系列及生物医药三大类产品生产基地……蚌埠的科技创新成就让采访团成员们大开眼界；双发动机、续航300公里、机身98%都是碳纤……芜湖航空产业园吸引着采访团成员们的“长枪短炮”。

安徽良好的科技创新环境，也成为越来越多侨胞的创业沃土。据不完全统计，安徽现有侨资企业1万多家，投资总额占该省外商投资的60%左右。

张心凤是一名土生土长的安徽人，2004年前往新加坡工作并深造，2014年底，张心凤从新加坡回到合肥创业。“创业期间，我们受益于国内良好的创新创业环境，也得到侨联组织的大力支持。”张心凤创立的安徽纯源镀膜科技有限公司，主营真空纳米镀膜设备。2017年和2020年，公司完全自主研发的多项专利设备入选《安徽省首台（套）重大技术装备名单》，填补了国内技术空白。“作为一名归侨，我会坚守科技报国初心，继续进行科技研发，为家乡、为祖国多做贡献。”张心凤说。

《 人民日报 》（ 2021年11月14日 06 版）

(责编：赵欣悦、白宇)