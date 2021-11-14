原计划于11月12日在英国格拉斯哥闭幕的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）进入“加时”阶段。COP26是《巴黎协定》进入实施阶段之后召开的首次缔约方大会，各方对大会取得实质成果寄予厚望。中方一直与各方保持着密切沟通和联系，推动大会取得成功。中国近年来采取的务实举措，为全球应对气候变化作出了贡献，受到国际社会广泛关注。

俄新社日前报道说，中国坚持走生态优先、绿色低碳发展道路，正加快推进绿色低碳转型，大力发展可再生能源，规划建设大型风电光伏基地项目。

美国治理与可持续发展研究所主席特伍德·策尔克近日在接受土耳其广播电视公司国际频道采访时表示，在COP26之前，中国向《联合国气候变化框架公约》秘书处正式提交《中国落实国家自主贡献成效和新目标新举措》和《中国本世纪中叶长期温室气体低排放发展战略》，中国行动十分迅速。

法国《快报》周刊网站近日报道说，中国在推动《巴黎协定》的谈判进程中发挥了关键作用。中国宣布“双碳”目标以及不再新建境外煤电项目，无可争议地走在了发展可再生能源的前列。

据《日本经济新闻》网站报道，中国强调发达国家不仅要做得更多，还要支持发展中国家做得更好。

英国《晨星报》近日发表社论说，在气候变化问题上，西方国家试图让中国充当“替罪羊”的做法是“怯懦和错误的”，不是赢得共识的最佳方式。文章说，中国目前发展“零碳技术”的速度很快，在相关技术领域，中国也处于领先地位。

麦吉尔巴士公司是英国最大私有公交运营商，刚刚从中国宇通客车股份有限公司购入了55辆纯电动客车，并在此次大会期间投入运营。麦吉尔巴士公司首席执行官罗伯茨表示，中国政府和企业展现出了发展绿色交通的决心、行动和能力。

沙特耐思玛基础设施和技术公司经理拉扬·阿拉莫迪十分关注中国绿色发展政策。他说，中国绿色发展的政策体系正在加快形成，这将有力推动中国“双碳”目标实现。“中国为应对气候变化作出积极贡献。”

英国巴斯市副市长余德烁表示，中国坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，还将全球领先的清洁能源技术推广到许多发展中国家，为保护人类赖以生存的家园作出贡献。“中国行动将为全球实现《巴黎协定》目标注入强大动力。”

（本报北京、格拉斯哥、开罗、布鲁塞尔11月13日电 记者俞懿春、周卓斌、邢雪、许立群、沈小晓、任彦）

《 人民日报 》（ 2021年11月14日 03 版）

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