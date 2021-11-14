11月11日，国家主席习近平应邀在北京以视频方式向亚太经合组织工商领导人峰会发表主旨演讲时指出，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏艰难曲折。亚太地区应该勇担时代责任，发挥引领作用，坚定朝着构建亚太命运共同体目标迈进。接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席的主旨演讲提振了亚太地区团结抗疫和开放合作的信心，为促进区域可持续发展、共创共享亚太繁荣美好未来指明了方向。

“为亚太经济复苏及长期发展贡献了中国智慧”

“全力抗击疫情”“坚持开放合作”“推进绿色转型”“积极推进创新”——习近平主席明确了当前亚太合作的重点，为构建亚太命运共同体明晰了路径。

“这四点倡议十分及时，极具现实意义，不仅符合当前亚太各国发展的需求，更能回应全世界人民的期许。”俄罗斯战略研究所高级专家伊韦塔·弗罗洛娃表示，亚太地区经济增长潜力巨大，现已成为世界经济增长的重要动力。“亚太地区积极开展多边合作，是共同抗击疫情、推动经济复苏和开辟新经济增长点的有效途径。”

“亚太命运共同体的构想符合域内各国的共同利益，也符合域内各国人民的共同期望。”印度尼西亚佩利塔·哈拉潘大学国际政治学教授阿莱克西斯·杰马杜表示，构建亚太命运共同体有利于凝聚亚太地区共识，进一步深化区域经贸合作，造福各国民众。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，亚太地区经济体应当继续加强合作，支持彼此抗疫努力，持续推动对外开放和贸易自由化。他认为，绿色转型和创新发展已经成为推动经济可持续发展的重要驱动力，亚太地区需要加大在这些方面的投入，推动经济实现更具包容性和可持续的复苏目标。

“推动世界经济复苏的增长极正转向亚太地区。习近平主席提出的倡议是顺应历史潮流和发展大势的正确抉择。”日本帝京大学经济学部教授露口洋介期待亚太地区共克时艰，在多边合作框架下，持续推进改革开放、积极应对气候变化、坚持创新驱动，不断释放本地区增长潜力。

在泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才看来，亚太地区国家众多，社会制度、发展水平差异巨大，因此更需要相互尊重、求同存异，以多边合作推动区域经济复苏。“疫情防控期间，中国和东盟贸易逆势上扬，显示出强大活力，这正说明合作才能共荣，抱团才能取暖。”蔡伟才表示：“习近平主席提出四点倡议，为亚太经济复苏及长期发展贡献了中国智慧，为构建亚太命运共同体指明了方向。”

“彰显中国作为一个负责任大国的担当”

泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西表示，中国的开放和发展与亚太紧密相连，中国持续推进改革开放，对亚太地区而言意味着巨大的发展机遇。阿颂西表示，中国近年来积极推动绿色发展，为发展中国家治理环境和经济转型提供了宝贵经验。亚太各国与中国在绿色低碳、数字经济等领域加强合作，将促进区域经济实现绿色复苏。

杰马杜表示，中国坚定不移推进改革开放和全面绿色转型，为亚太地区树立了良好典范，有助于带动区域各国加快经济复苏和可持续发展，“彰显中国作为一个负责任大国的担当”。

斐济总理府顾问约瑟夫·维拉姆表示，中国推进全面绿色转型对亚太经济复苏和可持续发展意义重大。中国在巴布亚新几内亚等多个南太平洋国家建立水电站和太阳能发电项目，既满足相关国家电力需求，又帮助实现减排长期目标。

巴西坎皮纳斯州立大学经济学教授平津表示，中国正在朝着高质量发展的方向迈进。中国对生态文明建设高度重视，把科技创新摆在更加突出的位置。这些都将为亚太地区发展带来更大机遇。

近年来，日资金融机构竞相进入中国市场，给露口洋介留下深刻印象。“这展现了中国持续深化改革和扩大开放给亚太地区发展带来新机遇。”他表示，中国在减少碳排放、发展新能源、开展绿色合作等方面，正为应对全球气候变化作出巨大贡献，“这对亚太地区乃至世界的经济复苏和稳定发展具有重大意义”。

“为促进亚太地区乃至世界经济复苏起到关键作用”

“长期以来，中国经济发展一直同亚太区域合作进程相融相伴。”展望未来，中国将致力于促进合作共赢，为亚太经济发展添砖加瓦。

“中国深入参与亚太经合组织合作，为推动亚太经济合作作出应有贡献。”胡逸山说，中国通过搭建互利共赢平台，同更多国家商签高标准自由贸易协定，不断扩大开放，与世界共享市场，展现了负责任大国的担当。

在共建“一带一路”框架下，中国与印尼之间的雅万高铁、“区域综合经济走廊”、“两国双园”等合作项目正在稳步实施。杰马杜表示，共建“一带一路”是在相互尊重前提下开展的互利共赢合作，符合印尼与中国的共同利益，为亚太地区乃至全球开展国际合作提供了范本。

在蔡伟才看来，中国坚持多边主义，积极参与全球经济治理，推动建设开放型世界经济，“为促进亚太地区乃至世界经济复苏起到关键作用”。他以泰国经济为例说，疫情导致泰国经济衰退，但出口行业一枝独秀，这主要得益于其对华出口的拉动作用。“中国持续扩大对外开放加快了泰国经济复苏的步伐。”

韩中城市友好协会会长权起植表示，中国坚定不移扩大开放，加强与区域各国之间的经济合作和贸易往来，为亚太地区早日战胜疫情、恢复经济增长提供了重要动力。亚太地区是世界经济增长的重要引擎，共建“一带一路”不仅有助于促进亚太地区互联互通，也为亚太各国发展提供了重要机遇。

新西兰亚太经合组织研究中心主任、奥克兰大学教授罗布·斯科莱表示，中国持续深化改革开放，坚持真正的多边主义，倡导构建人类命运共同体，为全球可持续发展作出重要贡献。

（本报北京、莫斯科、雅加达、曼谷、堪培拉、里约热内卢、首尔11月13日电 记者俞懿春、岳林炜、隋鑫、徐伟、刘慧、赵益普、陈效卫、毕梦瀛、马菲）

《 人民日报 》（ 2021年11月14日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)