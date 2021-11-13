新华社北京11月12日电 11月11日至12日，习近平主席以视频方式出席亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议，发表题为《共同开创亚太经济合作新篇章》的重要讲话，出席亚太经合组织工商领导人峰会，发表题为《坚持可持续发展 共建亚太命运共同体》的主旨演讲。会议结束之际，国务委员兼外交部长王毅接受中央媒体采访，介绍习近平主席与会情况，阐释习近平主席提出的重大理念主张及其重要意义影响。

王毅表示，这是习近平主席成功出席联合国大会一般性辩论、二十国集团领导人峰会之后，聚焦亚太地区出席的一场重大多边活动，对深化各国抗疫合作、促进世界经济复苏、推动构建亚太命运共同体具有重要意义。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏艰难曲折，亚太地区既迎来新的发展机遇，也面临诸多风险挑战。值此重要关头，习近平主席高举共建亚太命运共同体旗帜，提出深化区域合作的一系列政策主张，广泛凝聚各界共识，推动采取务实行动，为亚太地区战胜疫情、推动经济重振指明了方向，得到了亚太各国和国际社会的积极响应。

一、倡导团结合作，共同应对疫情挑战

王毅说，当前，新冠肺炎疫情形势依然严峻。早日走出疫情阴影、实现经济稳定复苏，是亚太地区面临的最紧迫的任务。早在去年5月，习近平主席就率先宣布中国新冠疫苗将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。两周前，习近平主席在二十国集团领导人峰会上又郑重提出了全球疫苗合作行动倡议，为深化国际疫苗合作、早日战胜疫情注入新的动力。

在此次领导人非正式会议上，习近平主席进一步指出，越是困难时刻，越要坚定信心，越要沉着勇毅。面对这场事关人类前途命运的世纪考验，亚太各经济体和社会各界要坚持人民至上、生命至上，弘扬科学精神，团结一心、守望相助，努力赢得抗击疫情的彻底胜利。要支持彼此抗疫努力，在检测手段、治疗药物以及疫苗研发、生产、互认等领域加强合作，切实形成抗疫合力。

中国一直采取实际行动落实习近平主席的庄重承诺，迄今已对外提供超过17亿剂疫苗，全年将完成对外提供20亿剂疫苗的目标。中国已向110多个国家提供无偿疫苗捐赠，下一步将继续加大对发展中国家，尤其是最不发达国家的疫苗援助。中国已明确未来3年内提供30亿美元，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。中国将继续向亚太经合组织“应对疫情和经济复苏”子基金提供支持，助力各成员恢复和发展经济。这些实实在在的举措展现了中国尽责担当的大国形象，为全球筑牢抗疫防线贡献了中国力量，有力推动了亚太地区抗疫合作。本次领导人会议通过的宣言也充分反映了中方坚持以人民为中心、促进疫苗公平分配、消除“免疫鸿沟”等抗疫合作的重要理念。

二、坚持标本兼治，促进亚太经济复苏

王毅说，亚太地区一直是世界经济的重要增长极。受疫情影响，地区产业链供应链遭受严重冲击，供需结构矛盾日益突出，通胀压力上涨，如何在疫情形势下实现经济可持续复苏、统筹推进抗疫情、稳经济、保民生的任务，是各方面临的共同课题。

习近平主席深刻把握地区发展大势和时代进步潮流，旗帜鲜明地指出开放是亚太合作的生命线，要坚持开放的地区主义。各方要积极主动推进贸易和投资自由化便利化，维护产业链供应链稳定顺畅，促进资源要素有序流动，推动经济复苏，实现联动发展。要积极推进创新，一个国家、一个地区不创新不行，创新慢了也不行，亚太地区要加速科技创新和制度创新，推动科技成果转化，培育经济发展新动能，使创新成为统筹经济发展和绿色转型的有力支撑。要加强数字基础设施建设，加快数字转型，打造开放、公平、公正、非歧视的环境，推动数字经济全面发展。要实现包容可持续发展，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

不久前，习近平主席在联合国大会上提出全球发展倡议，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，以加快落实2030年可持续发展议程，得到广大发展中国家和联合国等重要国际组织的积极支持。习近平主席在亚太经合组织领导人非正式会议上进一步阐述了全球发展倡议的深刻内涵，指出这一倡议旨在推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段，呼吁关注发展中国家发展需求，保障他们的发展空间。全球发展倡议是中国为国际社会提供的又一重要公共产品，聚焦联合国2030年可持续发展议程，将为广大发展中国家提供新的发展机遇，对亚太地区可持续发展也具有重要意义。各方普遍认为，习近平主席讲话契合亚太地区现实，兼顾各方需求，将对亚太经济复苏和长远发展起到重要作用。

三、推动绿色转型，引领亚太可持续发展

王毅说，气候变化格拉斯哥大会正在举行，各方高度关注应对气候变化国际合作走向。习近平主席在亚太经合组织领导人非正式会议上指出，良好生态环境是最基本的公共产品和最普惠的民生福祉。亚太地区要把绿色作为疫后复苏的底色，努力做科学应对气候变化的领航者。要坚持共同但有区别的责任原则，落实好应对气候变化《巴黎协定》和《生物多样性公约》第十五次缔约方大会成果。发达经济体要秉持共同体意识，为发展中经济体提供资金和技术支持，帮助他们提高环境治理能力，共同走绿色、低碳、可持续发展道路。

习近平主席强调，绿色低碳转型是系统性工程，必须统筹兼顾、整体推进。我们要准确理解可持续发展理念，坚持以人民为中心，协调好经济增长、民生保障、节能减排，在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展。中国将坚定实施应对气候变化国家战略，已经制定《2030年前碳达峰行动方案》，加速构建“1+N”政策体系。中国将统筹低碳转型和民生需要，处理好发展同减排关系，如期实现碳达峰、碳中和目标。中国减排行动是一场深刻的经济社会变革，将带动规模庞大的投资，创造巨大市场机遇和合作空间。

习近平主席提出的重要主张彰显了中国坚决应对气候变化的决心，凝聚了亚太地区可持续发展合作的最大共识，将对促进地区实现绿色转型、构建地球生命共同体起到重要推动作用。

四、弘扬大家庭精神，推动构建亚太命运共同体

王毅说，2019年，习近平主席提出构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。在这次领导人非正式会议上，习近平主席结合去年通过的《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》，围绕到2040年建成开放、活力、强韧、和平的亚太共同体目标，进一步提出构建亚太命运共同体的四项重点工作，包括推动抗疫合作和经济复苏、构建开放型亚太经济、促进创新增长和数字经济发展、实现包容可持续发展，表示中方愿同有关各国一道，推进高质量共建“一带一路”。

中方与各方一道，推动此次会议通过《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》落实计划，重申将推进区域经济一体化，推进亚太自由贸易区建设，支持以世界贸易组织为核心、基于规则的多边贸易体制。落实计划还纳入了中方以前所倡议的亚太经合组织《互联网和数字经济路线图》和亚太经合组织互联互通蓝图，将为推动区域一体化打下更加坚实的基础。

针对近期以来一些国家企图在亚太地区制造紧张对立，习近平主席指出，亚太地区保持较长时期快速发展，归根结底，得益于打造开放型经济格局的努力，得益于构筑互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系。地区各国要弘扬“大家庭精神”，坚持向前看、朝前走，反对歧视性、排他性做法。以意识形态划线、搞地缘政治小圈子，终究是没有前途的。亚太不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态。习近平主席的这一表态掷地有声，反映了地区人民求和平、谋合作的共同心声，指明了亚太合作的正确发展方向，必将得到地区国家和国际社会越来越多的响应和支持。

五、坚持开放合作，为亚太提供中国机遇

今年是中国共产党成立100周年。中国如期实现全面建成小康社会目标，历史性解决了绝对贫困问题，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。国际社会高度关注中国经济政策走向及对亚太和世界的影响。

习近平主席指出，中国将坚定不移推进改革开放，为亚太经济增长提供助力。中国致力于推进高标准市场体系建设，推动重要领域和关键环节改革取得新进展。中国将打造高水平、制度型对外开放格局，持续优化营商环境，鼓励自由贸易试验区创新发展。中国将坚定推进高质量共建“一带一路”，促进亚太互联互通，维护区域产业链供应链稳定顺畅，为亚太经济复苏和可持续发展注入动力。中国将坚持真正的多边主义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极参与全球经济治理，推动建设开放型世界经济。中国已批准《区域全面经济伙伴关系协定》，并申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》，申请加入《数字经济伙伴关系协定》，彰显了致力于扩大开放、对接国际高水平规则标准的坚定决心。

中国的开放和发展与亚太紧密相连。今年适逢中国加入亚太经合组织30周年。习近平主席在讲话中高度评价中国同亚太经合组织的合作，指出这30年是中国深化改革、扩大开放的30年，也是亚太经济合作不断扩展的30年。中国始终是亚太区域经济合作的坚定支持者和积极推动者，将自身发展与区域发展紧密结合，以自身对外开放带动区域整体开放，积极促进地区经济发展、社会进步和民生改善，为推动亚太经济合作作出了自己的贡献。

王毅说，习近平主席的论述增进了各国对中国发展方向的理解和认同，彰显了中国在亚太区域发展中的重要作用。展望未来30年，一个全面走向现代化的中国将为亚太地区带来更大的机遇。

王毅最后表示，中国共产党十九届六中全会刚刚胜利闭幕。这次重要会议全面回顾了党的百年奋斗重大成就和历史经验，重点总结了新时代党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，强调中国共产党始终以世界眼光关注人类前途命运，始终站在历史正确一边，站在人类进步一边。我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面推进中国特色大国外交，为实现中华民族的伟大复兴，为推动人类的进步事业作出新的更大贡献！

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