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第25赴刚果（金）维和部队通过联合国入职培训

2021年11月12日15:47 | 来源：人民网-国际频道
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授课现场。中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队郭珠江、徐怀武摄
授课现场。中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队郭珠江、徐怀武摄

人民网约翰内斯堡11月11日电 （闫韫明、闫骏花、李晓龙）当地时间11月11日，中国第25批赴刚果（金）维和部队顺利完成为期3天的联合国入职培训，获得联合国驻刚果（金）稳定特派团（简称联刚团）颁发的结业证书。

此次培训由联刚团训练中心组织，主要围绕刚果（金）情况介绍、保护平民、行为纪律和军民协调等23项内容，通过理论讲解、案例分析、讨论交流、模拟突发情况处置等形式进行学习训练。来自联刚团训练中心、南战区情报部门、人权部门、政治事务办等业务机构的指挥官、军事、民事、顾问人员为官兵们进行辅导授课。

“培训很专业，对我们帮助很大！”医疗分队护士叶丽娟表示，“通过这次入职岗前培训，让我们官兵增强了对任务理解，了解了任务区的情况，以便我们能够快速进入工作情况，完成维和任务。”

工兵分队作战参谋陈云骁介绍说，培训结束后，他们将结合实际情况，及时整理相关授课内容并组织所有专业岗位人员学习。同时，参与培训的官兵将奔赴任务一线，发挥“酵母”作用，辐射带动全体维和官兵学习掌握培训内容，进一步提高遂行任务的能力。

据了解，该部队自10月初全部部署任务区以来，已先后完成乌维拉及布卡武司令部搬迁工程勘察、印尼瓦伦古营区扩建与修复、联合国伤病员救治、疫情防控培训指导等10余项工程保障及人道主义救援任务，专业的军事素养、高超的工程技术、严谨的工作作风和顽强的战斗精神给外军留下深刻印象，展示了中国军人的良好形象。

在接下来的一年里，工兵分队将陆续受领展开路桥梁抢修、机场跑道和营房设施抢修等工程建设任务，医疗分队将进行紧急抢救、疫情防控、后送伤员等医疗保障任务，为任务区和平建设贡献中国力量、中国智慧。 

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(责编：王禹蘅、常红)

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