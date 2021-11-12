来访学生参观华为埃及总部。人民网记者 周輖摄

人民网开罗11月11日电 （记者周輖、沈小晓）“学中文 走进中国企业”系列活动10日在埃及首都开罗启动。该活动由“汉语桥”俱乐部开罗站主办，来自开罗大学、艾因夏姆斯大学、苏伊士运河大学、埃及中国大学等埃及高校的60余名中文系学生走进活动第一站——华为埃及总部参观交流，近距离感受中国企业文化。

活动中，来访的埃及同学们实地参观了华为联合创新中心和行业方案体验中心，了解华为在智慧城市、智慧医疗等领域提供的信息与技术解决方案。随后在交流分享会上，已经入职华为的埃及员工向同学们分享了自己在求职与工作中的经验与体会。

开罗大学中文系应届毕业生奥马尔·阿卜杜勒-萨拉姆表示，自己对活动中展示的许多智能技术印象深刻，此次活动让他对在埃中国企业的有了更深入的了解。“未来，我希望能够有机会来到华为公司工作。也希望通过中文，为中国和埃及之间的交流做出自己的贡献。”

“汉语桥”俱乐部开罗站执行主席徐彦禾表示，系列活动旨在搭建沟通和交流平台，帮助更多埃及学生近距离了解中国企业，进而了解中国制造、中国技术、企业文化、职场氛围等，也为在埃中国企业贮备属地化人才提供支持。未来，走进中国企业的活动还将继续开展。

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