人民网莫斯科11月11日电 （记者隋鑫）明斯克消息：11月11日，中国政府第四批援助白俄罗斯新冠疫苗交接仪式在明斯克市举行，中国驻白俄罗斯大使谢小用、白俄罗斯卫生部部长皮涅维奇出席仪式并签署疫苗交接证书。

谢小用在致辞中表示，自去年初新冠肺炎疫情发生以来，中白两国始终相互给予真诚支持，第一时间向对方提供医疗物资援助，毫无保留地交流抗疫经验，生动诠释了“患难见真情”的真正含义。今年以来，中国政府已向白方无偿援助了三批新冠病毒疫苗，11日凌晨第四批疫苗又顺利抵达，这再一次证明了两国关系的高水平和特殊性，体现了中白人民之间的深情厚谊。

谢小用指出，除了抗疫物资和疫苗援助，中白两国还在研发和生产中医抗疫药品领域保持密切合作。10月14日，由中白工业园入园企业“新时代”生物科技公司牵头研发的中药新冠特效药“清疫胶囊”获得了白俄罗斯卫生部颁发的紧急使用许可，这是两国医疗卫生领域合作的一大突破，是世纪疫情之下中白两国坚定发展全面战略伙伴关系的生动实践。

谢小用表示，虽然当前疫情还远未结束，但中方相信，安全性和有效性均已得到世界肯定的中国疫苗和中白两国共同研发生产的中医治疗新冠特效药品将一起为白方抗击疫情发挥积极作用。中方愿继续为白方提供力所能及的支持，与白方携手努力，共同推动构建人类卫生健康共同体，为全人类早日赢得抗疫斗争的最终胜利而不懈奋斗。

皮涅维奇在致辞中表示，在中国发生新冠肺炎疫情之初，白俄罗斯是世界上第一个向中方提供人道主义援助的国家。在白俄罗斯出现新冠肺炎疫情后，中国也是首批对白方伸出援手的国家，向白方提供了大量抗疫物资和疫苗援助，今天凌晨抵达白俄罗斯的已是今年中方向白方无偿援助的第四批新冠病毒疫苗。此外，中方的医疗专家也多次同白方同事无私分享新冠肺炎诊疗经验和防控举措，为白方应对疫情提供了有力支持。白方谨对中方给予白方的帮助深表感谢。

皮涅维奇指出，白俄罗斯政府一直高度重视医疗和制药领域的最新发展，积极同中方开展中医药合作。白各州均设有中医药中心，白卫生部也正不断采取措施推广中医药。白卫生部愿同中方进一步深化卫生领域合作，推进落实两国卫生部门于2019年签署的合作谅解备忘录。

随后，谢小用和皮涅维奇共同签署了中国政府第四批援白新冠病毒疫苗交接证书。

仪式结束后，谢小用在现场接受了白国家通讯社、国家电视台、公共电视台等白主流媒体的联合采访，就中白中医药合作和共同抗击新冠肺炎疫情有关情况等回答了提问。

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