人民网喀土穆11月11日电 （苏航、王云胜）当地时间11月10日，中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队1架米-171中型多用途直升机顺利完成任务首飞。

首次任务飞行共2个场次、5个架次，担负此场空域侦察任务。此次飞行由指挥长姜鹏亲自担任飞行指挥员，分队副指挥长康飞飞担任首席机长，飞行中队中队长谢相乾担任副驾驶，机务中队中队长孙光铭担任空勤机械师，航空经理、机长张宁远和具有三次维和经历的翻译束建共同担任空乘。

阿卜耶伊地区周边禁飞区域较多，空情复杂，气候炎热且多变，在这种陌生环境、复杂气象、危险地域中执行飞行任务，对飞行员身体、心理、技术具有一定考验。通过此次侦察飞行，直升机分队全面掌握了直升机的性能状态、任务区飞行实施流程、气象、地形地貌和障碍物分布等情况，为下一步执行其他飞行任务奠定了基础。

据了解，第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队抵达任务区后，立即投入飞行准备，对直升机进行全面检查，并参加了联阿安全部队内部组织的业务培训，14名机组人员一次性通过航空英语能力考评，仅用一周时间全部通过联阿安全部队航空部门6类127项资质审查。联阿安全部队航空处处长胡里奥讲到：“中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队投入工作状态的速度让我们感到惊讶，他们的专业水准也令我们感到钦佩！”

(责编：王禹蘅、常红)