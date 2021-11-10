人民网曼谷11月10日电 （记者孙广勇）可爱的“冰墩墩”和“雪容融”在洁白的冰雪中向朋友招手，背景中的中国长城巍峨而雄伟，奥运吉祥物前肤色各异的各国运动员跃跃欲试，图画中“2022 一起向未来”几个字十分醒目，这是记者在曼谷看到的泰国青少年祝福北京冬奥会的一幅绘画作品。

10月29日，中国驻泰国大使馆联合中国驻曼谷旅游办事处举办的“与北京冬奥同行”泰国青少儿绘画比赛完美收官。此次活动旨在通过邀请泰国青少儿群体，用画笔描绘自己参加冬季运动项目、“云”参与北京冬奥的美好想象，激发泰国年青一代对于冰雪运动的热情，传递对2022北京冬奥的向往和祝福。

比赛吸引了从四岁到二十几岁的泰国青少年踊跃参与，用画笔描绘自己对2022北京冬奥的向往和祝福。活动共收到作品175幅，每幅都融入了冬奥吉祥物、标识、奥运五环等元素，更不乏别出心裁之作，有的用石膏板作画，有的用棉花粘贴出冰雪世界，还有的用大米作画，极富创意。大胆创作的同时又紧扣冬奥主题，将泰国年轻一代的朝气蓬勃和别具匠心体现地淋漓尽致，也将泰国民众的心与2022北京冬奥紧密相连。

获得少年组一等奖的披差达告诉记者：“‘冰墩墩’是中国的国宝大熊猫，它全身裹有冰外壳，就像宇航员套装一样，很有科技感，还能帮助熊猫和奥运选手一起滑冰。我去清迈动物园看过大熊猫，太可爱了！我照着清迈大熊猫的样子画的，想不到真获奖了。我画的各国运动员是为了表现冬奥会沟通不同文明、连接各国人民的精神。”

绘画比赛只是在泰国举办的“北京2022年冬奥会倒计时100天”系列活动其中一项，北京冬奥倒计时100天前后，中国驻泰国大使馆联合中国驻曼谷旅游办事处共同推出“一起向未来”有奖答题、冬奥主题图文展播、冬奥旅游线路推广等一系列活动，得到泰国民众的踊跃支持和热情参与。“活动累计覆盖受众逾31万人次，泰国社会反响热烈，北京冬奥话题热度在泰国持续提升。”中国驻泰国大使韩志强对记者说。

在有奖答题活动中，答对10道北京冬奥相关问卷即可参与幸运抽奖赢取首发版北京冬奥官方纪念品，率先感受2022年北京冬奥气氛。活动上线短短几日收到近2000份反馈，相关贴文互动达1万多次。中国驻泰国大使馆制作了“金牌”“银牌”“铜牌”证书并邀请获奖网友通过社交媒体分享，共同推广北京冬奥。获得“金牌”的泰国小姑娘吉拉帕十分高兴，她说：“除了获得‘金牌’，妈妈还答应明年带我去中国哈尔滨滑雪，听说那里冬天冷到零下几十度，虽然怕冷但我还是非常期待，因为我喜欢中国。”

泰国是一个热带国家，虽然不具备多数冰雪运动所需的天然条件，但几十年以来，冰雪运动得到快速发展。泰国国际奥委会委员、泰国奥委会委员帕塔玛说，泰国运动员主要参加的冬奥会项目包括冰球、速滑和滑雪等项目。“在2022年北京冬奥会上，泰国运动员将参加越野滑雪和高山滑雪两个类别的比赛。中国做了非常充分的准备，北京也将成为世界上唯一举办过夏季奥运会和冬季奥运会的‘双奥’之城。北京冬奥会一定十分精彩。”

北京2022年冬奥会和冬残奥会主题口号是“一起向未来”，诠释了奥林匹克格言的中国行动方案，号召我们在奥林匹克旗帜下，团结合作，共克时艰，点燃属于人类的希望之火，一起迈向未来。“请接受14亿中国人民的诚挚邀请，与世界一起相约北京。”韩志强说。

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