人民网约翰内斯堡11月8日电 （闫韫明、李晓龙）当地时间7日，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队官兵，结合任务区复杂的安全形势，与联刚稳定特派团埃及警察营共同组织开展了一次全要素警戒防卫演练，全面检验提升应急处突和医疗救治能力。

我维和医疗分队以周边发生骚乱，暴徒企图冲击营区为背景。接到命令后，分队迅速转入战备状态。值班员及时向联刚团报告，同时联系埃及警察营请求支援。应急处突组和预备分队快速穿戴装具，到达指定点位。保障组立即组织发放弹药。交涉组随即前出交涉。救治组按急诊流程做好救治准备。

演练中，我维和医疗分队立足自身，设定警戒防卫部署。埃及警察营积极提供支援，协同做好人员交涉、自卫防御和快速撤离。出现人员伤亡情况下，我维和医疗分队立即组织救护力量，开展急诊救治和后送转运，最大限度降低伤亡率。通过演练，进一步顺畅了指挥协作和分工处置关系，全面检验和提升了整体防卫救治能力。埃及警察营训练官表示，这是一次成功的行动，双方队员精心筹划，密切配合，取得了良好效果，并向中方参演人员表示感谢。

演练结束后，维和医疗分队副分队长张国强在总结中表示：“此次演练，我们与友邻单位密切配合，积极联动，采取室内推演与实地演练相结合的方式，灵活调整优化力量编成，着力提升快速反应和处置突发事件的能力。针对当前任务区安全形势复杂情况，下一步，我们还将全面加强协作，持续做好警戒防卫工作，确保官兵和营区安全。”

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