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刚果（金）安全形势紧张 我维和工兵分队开展夜间应急演练

2021年11月10日09:24 | 来源：人民网-国际频道
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分析研判情况。中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队郭珠江、李文学摄
分析研判情况。中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队郭珠江、李文学摄

人民网约翰内斯堡11月9日电 （闫韫明、闫骏花、徐怀武）日前，针对刚果（金）紧张形势，为有效应对可能出现的突发情况，我第25批赴刚果（金）维和工兵分队组织了一场夜间实案应急演练，提高部队应急处突能力。

当地时间11月3日，据刚果（金）南基伍省政府发布信息，一伙不明身份武装人员于当日凌晨袭击距离我维和工兵分队20公里处的布卡武市，与政府军发生交火，造成数名军警伤亡。

我维和工兵分队闻讯第一时间紧急召开会议，分析研判袭击情况，修订方案预案，并针对可能出现的暴徒袭击营区、不明车辆冲击营门、不法分子潜入营区等情况，组织应急处突演练。

“指挥组！指挥组！5号哨报告，有两名不明身份人员闯入我营区，并手持凶器，完毕！”执勤哨兵报告。围绕营区夜间遭遇不名身份人员盗窃情况，作战值班室迅速启动应急预案，警报声响彻整个营区。

防暴组迅速收拢人员，穿戴装具，请领武器，赶往现场支援；警戒组占领制高点，抢占有利地形，实施外围封控；救护组携带装备器材赶往现场，对伤员进行紧急处理；观察组、取证组、巡逻组占据有利位置迅速进入战位，各组密切配合处置“险情”。

“当前，我们面临的安全形势发生了较大变化，这给维和官兵带来了更大的考验。我们将全面分析研判情况，加大警戒防卫力度，做好应急处突准备，确保任务顺利、部队安全。”分队指挥长邓亮说。

据了解，我国第25批维和工兵分队每周都会根据联合国刚果（金）稳定特派团安全形势通报，不定期的组织针对性的演练，确保官兵时刻处于备战状态。

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(责编：王禹蘅、常红)

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