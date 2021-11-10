官兵进行描红活动 。第25批赴刚果（金）维和工兵分队徐怀武、郭株江摄

人民网约翰内斯堡11月9日电 （闫韫明、闫骏花、李文学）有一种誓言，叫“祖国在我心中”；有一种骄傲，叫“我是中国人”。日前，我第25批赴刚果（金）维和工兵分队以文化石为载体，积极开展“描红”活动，激励官兵凝神聚气，建功维和战场。

从维和分队的大门沿着大路一直向前走，各种奇石站立两旁，石头上雕刻着“为和平而来”“和平之师”“天下和”等，移步换景，花样迭出。这些各具特色和内容各异的文化石群为维和营增添了一道独特而靓丽的风景。

自2003年4月以来，近20年间，一批批维和官兵充分利用驻地丰富的石料资源，发动官兵自己动手，在营区放置百余块形状各异、独具风格的石头，这些石头经过精心设计、雕刻和彩绘后，蕴含着深厚的文化底蕴和特殊的政治意义，成为装扮营区的文化石群。

这些文化石，有的是反映维和行动的标语口号，有的是不同时期上级首长的题词，有的是反映单位的优良传统，有的是鼓舞斗志的名言警句。在美化营区环境的同时，营造了浓厚的强军氛围，形成了特有的“红色基因”。

“比如这块文化石，这是2007年维和官兵为纪念世界和平日刻下的石刻。在石雕的左侧，有大大的 ‘和平’两个字。”支援中队副中队长李文学向官兵介绍，中华民族历来“崇尚和平”“以和为贵”“和而不同”，和平已经融入了中华民族的血脉。来到刚果（金）执行维和任务，就是为了和平而来，守护和平、维护和平，就是维和官兵的使命和责任。

在“描红”活动中，人气最高的莫过于“祖国在我心中”这块标语，经过一番激烈的竞争，最终中队最年轻的战士陈宇获得宝贵的“描红”资格。接过画笔，陈宇一笔一划描绘，格外认真、细致。最后，他激动地说：“走出国门，方知祖国强大。能在维和战场为祖国‘描红’，是我一生的骄傲与自豪，不管身在哪里，祖国永远在我心中！”

此外，他们还依托文化石群广泛开展“祖国在我心中”主题演讲活动，组织官兵围坐在文化石旁，让多次参加过维和任务的官兵走上台前，讲述维和故事、分享维和经验，引导官兵汲取奋进动力，激发爱国热情。

“这是我第四次出国维和，出国后遇到当地百姓，他们总会对我们竖起起大拇指。那一刻，我能感受到他们对我们国家的尊重和认可，也感受到我们不远万里来为他们铺路架桥、守护和平的意义。”四级军士长王松委站在“为和平而来”文化石旁向维和官兵们讲述自己的维和故事。官兵们听了王班长的深情讲述后，纷纷表示：一定要向老班长学习，履行使命敢于担当，越是艰险越向前。

分队副指挥长刘黎宁介绍说，自部署任务区以来，他们鼓励官兵结合单位特点和担负的任务，开展石群文化和营区绿化建设。置身维和营中，官兵时时处处都能感受到催人奋进的文化氛围。

文化润人细无声，维和战场铸忠诚。“描红”活动不仅让官兵在紧张任务之余放松身体，学有所获，更激发了他们传承“红色”基因，履行维和使命的练兵热情，进一步打牢全体官兵忠诚报国的思想根基，为圆满完成维和任务注入强大精神动力。

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