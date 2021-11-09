新华社北京11月9日电 题：美核潜艇撞击事故仍欠世界一个解释——军事专家谈“康涅狄格”号核潜艇艇长等3人被解职

新华社记者张瑞杰、郭明芝

美海军“康涅狄格”号核潜艇发生撞击事故一个多月后，美方突然发表简短声明，宣布解除该核潜艇艇长等3人的职务。对于国际社会最关注的是否发生了核泄漏等重要问题，美方则始终没有作出详尽说明。近日，记者专访了军事专家张军社，并就相关问题加以解析。

记者：美军方突然宣布解除核潜艇艇长等3人的职务表明了什么？

张军社：美一方面声称没有发生核泄漏，一方面却派出WC-135核物质侦察机到南海开展侦察飞行，随后又宣布处理相关人员。而关于这起撞击事故到底严重到什么程度？核潜艇在碰撞后有没有发生核泄漏？这种采集大气样本、检测放射性物质的侦察机到底探测到了什么？所有这一切都不得而知。美军方这种只宣布事故处理结果，却不公布事故详情的做法，只会更加引发国际社会的担忧。

美国海军的声明称，“判断正确、决策审慎，按照规定程序组织实施航海计划、值更和风险管控，本可以防止此次事件的发生。”这表明，美军认为核潜艇发生水下撞击事故至少有两个原因：一是潜艇指挥官判断失误，决策草率，不按航行计划程序执行。这很可能是因为“康涅狄格”号核潜艇执行的任务隐藏着不可告人的秘密。2013年12月，美国海军“考彭斯”号巡洋舰在南海非法闯入已经公告的中国海军辽宁舰航母编队训练区，还差点撞上一艘中国海军舰艇。事发6个月后，美海军根据调查结果解除了该巡洋舰舰长和指挥军士长的职务，理由同样是美海军高层对舰长和军士长“失去信心”。二是潜艇官兵过度自信，麻痹大意，值更人员疏于观察。而这类事故美国军舰近年来已多次发生。

美国的种种举动让人越发怀疑，核潜艇碰撞事故是否已经引发了核泄漏，对南海海域造成严重威胁。世界各国每年约有10万艘商船通过南海，周边国家大量渔船常年在这片广袤的海域上作业。如果美国核潜艇发生核泄漏，将污染海洋环境，威胁渔民渔业作业和海洋航行安全。希望美方认真对待各方关切，采取负责任的态度，尽快公布事故的真相，给国际社会、给地区国家一个满意的交代。

记者：为何说美国有意“隐匿”细节，军事不透明？

张军社：撞击事故发生后，美方一直语焉不详，掩盖核潜艇碰撞受损真实情况，误导国际社会。当有记者问及美国防部发言人关于“康涅狄格”号撞击事件的相关问题时，他先是支支吾吾表示不掌握细节，随后又“踢皮球”建议记者向美国海军了解情况。而美军最初声明声称核潜艇仍然处于安全稳定的状态，仍在全面运行，水下撞击程度“不严重”。但据美国媒体报道，事实上此次核潜艇水下撞击的受损程度很严重，需要花费很长时间和巨资来修复，甚至可能让该艇被迫提前退役。

美方采取“挤牙膏”式的披露方式，极力拖延公布事故细节。在核潜艇发生水下撞击事故5天后，美军方才发表一份语焉不详的简短声明，说核潜艇撞上了“不明物体”；事故发生近一个月后，又说撞上了“不知名的海底山”；近日第三次发表声明，解除核潜艇艇长等3人的职务。但前后3次声明对核潜艇的航行意图、事故发生的具体地点、是否在别国专属经济区甚至领海、究竟有没有造成核泄漏以及破坏海洋环境等外界严重关切和疑虑的问题，始终没有作出明确说明。美方为了转移国际社会的注意力，减轻压力、逃避责任，一直在玩弄拖延、误导的伎俩。美军这种做法极不负责任、不专业，非常不透明。

记者：美方刻意模糊事故发生地域，目的何在？

张军社：值得注意的一个细节是，美方最初的声明将事故地点模糊为所谓的“印太地区国际水域”，但此前美国海军协会新闻网站报道，一名美国国防部官员告诉媒体，发生事故时潜艇位于南海。而美军11月1日公布的声明，再次将核潜艇撞击事故发生的地点表述为“印太地区国际水域”。美方刻意遮盖事故具体位置，很可能是美国核潜艇去了不该去的地方，执行了不光彩的任务，同时也在逃避应负的责任。澳大利亚媒体曾公开报道，美国和澳大利亚潜艇曾经偷偷摸摸地潜入亚洲一些国家的沿海甚至领海，执行秘密侦察等任务。

长期以来，美方频繁派出大量军舰战机在南海耀武扬威，兴风作浪，蓄意加剧南海紧张局势，是此次事故的根源。当前，在中国和东盟国家共同努力下，南海形势总体趋稳向好。美方应摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，尊重地区国家维护南海和平稳定的愿望和努力，多做有利于地区和平稳定的事，而不是炫耀武力。

(责编：胡永秋、杨光宇)