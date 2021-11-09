在美国，受新冠肺炎疫情政治化影响，社会分裂持续加重，围绕疫苗强制令的争议和乱象不断。

连日来，在波士顿、洛杉矶等地，又有部分反对疫苗强制令等防疫措施的人举行了抗议活动，并有冲突发生。

上周末，一些反对疫苗令和限制措施的人在波士顿举行了抗议活动，其间，这些反对者还和支持疫苗令的人发生了冲突，互相殴打并拆除路障等。当地派出全副武装的警察介入。据美国福克斯新闻网报道，最终有两人被捕。

8日在洛杉矶，包括一些市政工作人员在内的反对者在市政厅外也举行了反对疫苗令的抗议活动。此前，洛杉矶县官员称，洛杉矶县警察局超过四分之一雇员可能因拒绝接种新冠疫苗而失去工作。

尽管有科学依据证明新冠疫苗安全且有效，但受疫情政治化影响，在美国谣言四起、社会分裂不断加剧。很多人不愿接种疫苗，这在美国各地执法机构里也是普遍现象。

据美国哥伦比亚广播公司8日报道，全国警官纪念基金会的数据显示，去年，美国全国死于新冠肺炎的警察人数超过了其他各种原因的总和，但是在包括加利福尼亚州、纽约州在内的美国多州，警察工会都反对疫苗令。（来源：央视新闻客户端）

(责编：杨光宇、胡永秋)