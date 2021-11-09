人民网北京11月9日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会相关问答如下：

总台央视记者：近日，中国加入世界贸易组织20周年高层论坛在上海举行，多国嘉宾热议中国加入世贸组织的意义并给予高度评价。发言人对此有何评论？

汪文斌：11月5日，中国加入世界贸易组织20周年高层论坛在上海举行。国家副主席王岐山出席并发表致辞，国务院副总理胡春华、上海市委书记李强，以及世界贸易组织总干事伊维拉、联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘、新开发银行行长特罗约以及有关国家驻华使节等参加论坛。

论坛期间，中外嘉宾纷纷将中国加入世贸组织称为“里程碑”式的事件，表示入世是中国顺应经济全球化发展潮流作出的正确选择，不仅激活了自身发展的澎湃春潮，也激活了世界经济的一池春水。20年来，中国坚持深化改革、把握机遇，国内生产总值增长了8倍，占世界比重从2001年的4%增加到2020年的17.4%，现已成为全球第二大经济体、第一大货物贸易国，利用外资稳居发展中国家首位。20年来，中国坚持全面开放、主动担责，始终以自身发展促进互利共赢，对世界经济增长的平均贡献率连续多年接近30%，成为全球经济持续发展的积极贡献者和多边贸易体制的坚定维护者。

当今世界经济深度融合，各国利益更加紧密。中国将以入世20周年为新起点，继续扩大高水平对外开放，持续营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境，与世界各国共享中国机遇；坚定维护多边贸易体制，以建设性姿态推动世界贸易组织改革朝着正确方向发展；继续深化区域与双边经贸合作，促进世界开放合作，推动构建人类命运共同体。

彭博社记者：美国政府计划最快于明年1月启动一个名为“重建更美好世界”的全球基础设施计划，以抗衡中国的“一带一路”倡议。中方对此有何评论？

汪文斌：“一带一路”倡议提出8年来，始终坚持共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续的高质量发展理念，推动建成了一大批合作项目，加强了各国互联互通水平，为共建国家人民带来了实实在在利益，已经成为广受欢迎的国际公共产品和规模最大的国际合作平台。

中方认为，全球基础设施领域合作空间广阔，各类相关倡议不存在相互抗衡或彼此取代的问题。世界需要的是搭桥而不是拆桥，是互联互通而不是相互脱钩，是互利共赢而不是封闭排他。

希望美方拿出实实在在的行动，推动世界各国共同发展振兴。

总台央视记者：近日，世界知识产权组织总干事在接受媒体采访时表示，中国在知识产权保护和知识产权商业化等方面取得的成绩令人印象深刻。发言人对此有何评论？

汪文斌：今年9月，世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国在创新领域的全球排名升至第12位，成为唯一一个进入前30名的中等收入经济体，超过日本、加拿大等发达经济体。2020年，中国的研发经费投入总量达24426亿元人民币，占GDP的比重达到2.4%，总量居世界第二；中国提交的国际专利申请高达68000多件，连续两年成为国际专利申请量最多的国家。这样的成绩，是中国人民用智慧和汗水奋斗出来的，是中国政府大力推进知识产权战略和创新驱动发展战略培育出来的。

中方一贯高度重视知识产权工作。2019年，中国印发了《关于强化知识产权保护的意见》。2020年，中国出台民法典，完成专利法、著作权法、刑法新一轮修改，知识产权保护法律体系进一步完善。中国还出台了《关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》《关于加强侵权假冒商品销毁工作的意见》《关于加强知识产权纠纷调解工作的意见》《商标侵权判断标准》等政策文件。2021年，中国政府印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》，将“法治保障，严格保护”列为四项工作原则之首。截至目前，中国建成了54家知识产权保护中心和28家快速维权中心，设立22家国家海外知识产权纠纷应对指导中心地方分中心，快速协同保护体系日臻完善。

中国在建设知识产权强国的同时，积极参与知识产权全球治理，加入了几乎所有主要的知识产权国际公约，采取有效措施切实保护国内外知识产权人的合法权益。

日前，中国政府又发布了《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，明确了“十四五”期间知识产权保护迈上新台阶、运用取得新成效、服务达到新水平、国际合作取得新突破的“四新”目标。展望未来，中方将进一步推动知识产权更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，不断提升与包括世界知识产权组织在内各方的国际合作水平，为全球知识产权平衡、包容、可持续发展作出更多贡献。

路透社记者：上周末，有卫星图像显示在新疆存在疑似美国航母和其他相关军事设备的模型。中方对此有无进一步回应？

汪文斌：我昨天已经回答过相关问题，你可以查阅。

彭博社记者：美国、英国、日本、欧盟、瑞士等国驻华外交官致信中国海关负责人，要求中国海关推迟实施两项关于食品进口的新法令，原因包括这些规定以及具体如何执行尚不清晰明确。他们还称这对全球食品供应链构成了威胁。外交部对此有何评论？

汪文斌：请你向主管部门询问。

巴通社记者：中国和巴基斯坦在应对新冠肺炎疫情方面有着密切合作。发言人能否介绍一下中国向巴基斯坦提供疫苗的更多细节和最新情况？

汪文斌：中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴。新冠肺炎疫情发生以来，两国同舟共济、携手抗疫，为全球抗疫合作树立了典范。

中方始终高度重视巴方在疫苗方面的需求，同巴方开展了密切合作。中方将巴作为疫苗援助和出口的优先方向，通过援助、商业采购和支持“新冠肺炎疫苗实施计划”等多种方式向巴方提供强有力支持。就在几天前，中国红十字会向巴援助的20万剂疫苗刚刚运抵伊斯兰堡。中国企业也已在巴启动疫苗合作生产。

中方将继续同巴方坚定站在一起，加强包括疫苗合作在内的抗疫合作，直至最终彻底战胜疫情。

俄新社记者：俄罗斯、伊朗和中亚五国的国家安全顾问明天将出席在印度德里举行的阿富汗问题地区安全对话。据印媒报道，巴基斯坦和中国也收到了邀请，但双方都拒绝参加。你能否证实并介绍具体情况？

汪文斌：中方因日程原因不便与会，我们已经答复了印方。

香港电台记者：香港特别行政区行政长官林郑月娥在接受专访时表示，内地和香港有望于明年2月实现有序通关，初步可能会在广东省先行先试。中央政府有无确定的通关日期和具体安排？

汪文斌：你提到的不是外交问题，请向主管部门了解。

澳亚卫视记者：8日，美国领导人发表声明，指责多个国家和地区的人权和民主状况，其中提到香港。中方对此有何评论？

汪文斌：我们坚决反对美方打着人权、民主旗号抹黑香港形象、扰乱香港法治、唱衰香港发展。香港事务属于中国内政，不容外部势力干涉。香港国安法制定实施以来，“黑暴”行径几近绝迹，社会秩序和民众正常生活得以恢复，广大香港市民以及外国在港人士的各项合法权利得到切实保障，香港呈现由乱转治、由治及兴的美好前景。广大香港同胞享有的民主、自由权利是英国殖民统治期间所无法比拟的。美方将残害香港市民、损毁公共设施的暴力犯罪行为称作是“美丽的风景线”，却将香港特区政府依法维护公民权利和社会秩序说成是“侵犯”人权自由。这再次展现了什么叫“美式双标”，也再次暴露了美方所讲的“人权”“民主”的虚伪本质。

美方一再用“人权”“民主”为自己干涉他国内政、破坏地区和国际安全的行径辩护，但是从伊拉克到叙利亚，再到阿富汗，事实一再证明，美国强行对外推销自身民主和价值观给世界带来的不是稳定和繁荣，而是动荡和灾难。美国是人权、民主的信用透支者，“美式民主”早已破产。

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