新华社英国格拉斯哥11月8日电（记者郭爽）英国政府8日发布公报说，英国将承认世界卫生组织新冠疫苗紧急使用清单上的疫苗，其中包括两款中国疫苗。完全接种这些疫苗的旅客入境英国后将免除隔离。

英国政府宣布，自本月22日4时起，科兴新冠疫苗、中国国药新冠疫苗以及印度本土疫苗Covaxin将被列入英国入境旅行批准疫苗清单，从而让更多已接种上述疫苗的人更方便地进入英国。

根据这份公报，已完成两剂上述疫苗接种并获得相关疫苗接种证明的旅客将无需接受出发前核酸检测和入境后第8天的核酸检测，入境英国后也无需自我隔离10天，但须在抵英后第2天接受快速侧流抗原检测，如果该检测结果为阳性，则须再接受一次免费的确认性核酸检测。

英国交通大臣格兰特·沙普斯当天说，这一决定意味着英国进一步重启国际旅行。

英国是新冠疫情最严重的国家之一。英国政府8日公布的数据显示，该国新增新冠确诊病例32322例，累计确诊9333891例；新增死亡病例57例，累计死亡141862例。

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