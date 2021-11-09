新华社马尼拉11月9日电 （国际观察）RCEP将为亚太经济复苏注入新动力

新华社记者刘锴 闫洁

本月初达到生效门槛的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）有望成为本周亚太经济合作组织会议关注焦点之一。观察人士认为，RCEP生效后，将有利于促进亚太地区经济互联互通，加速区域经济一体化进程，推动经贸合作和经济增长，为地区经济复苏注入新动力。

促进多边贸易体系

RCEP保管机构东盟秘书处2日宣布，已收到文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南6个东盟成员国以及中国、日本、新西兰、澳大利亚4个非东盟成员国提交的核准书，协定达到生效门槛，将于2022年1月1日开始对上述十国生效。

RCEP于2020年11月15日正式签署，现有15个成员国，其总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%，是世界上最大的自贸区。其中，大多数成员国也是亚太经济合作组织成员。

东盟秘书长林玉辉说，迅速完成RCEP核准程序，是各成员国致力于促进公平、开放且有益于本区域和世界的多边贸易体系的真实反映。协定生效带来的更高水平开放、更大市场、更完善的政策，将催生更多新发展机遇和潜力。

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山表示，在单边主义和保护主义抬头之际，RCEP向世界展示出共享市场、共同繁荣的优势所在，为自由贸易和多边主义注入新活力。

菲律宾RCEP首席谈判代表阿兰·格普蒂说，RCEP提供了一个有益于商业发展的多边机制，通过设定清晰且透明的规则和程序，为各成员国之间的贸易往来提供机制保障。

加速区域经济融合

观察人士普遍认为，作为世界上最大的自贸区，RCEP正式生效后将促进亚太地区各经济体之间的互联互通，加速区域经济一体化进程。

日本三菱综合研究所的报告认为，RCEP不仅会带来关税下调，还将通过改善区域内市场准入促进贸易与投资，带来供应链重构等经济效果，提高供应链效率。

美国彼得森国际经济研究所测算，到2030年，RCEP有望带动成员国出口净增加5190亿美元，国民收入净增加1860亿美元。

新西兰贸易与出口增长部国务部长菲尔·特怀福德说，RCEP将为新西兰企业带来巨大经济利益，为新西兰出口产品进入RCEP价值链创造机遇，更加宽松的市场准入也便于新西兰服务贸易和投资进入东亚和东盟等市场。

在非东盟成员中，中国率先完成RCEP协定的核准工作，以实际行动体现维护多边贸易体制、积极参与区域经济一体化的决心。中国商务部副部长王炳南日前在第四届虹桥国际经济论坛上表示，未来中国将推进更高水平对外开放，积极推动区域经济一体化进程，为本地区乃至全球创造更多的需求，提供更大的市场、更多的机遇，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

推动地区经济复苏

从去年至今，亚太地区多国新冠疫情起伏反复，导致经济陷入停滞甚至衰退。不少国家努力寻求重新开放经济，把RCEP视为本国乃至区域经济复苏的重要保障。观察人士认为，协定的生效有望推动地区经济走出疫情阴霾，为亚太地区经济复苏注入新动力。

菲律宾贸易和工业部长拉蒙·洛佩斯表示，贸易和投资是推动经济复苏的重要手段，因此在本地区建立一个范围更大的自贸区，给投资者提供更稳定的环境、更高的可预测性和更强的信心尤为重要。

胡逸山说，RCEP特别有助于削减关税和非关税壁垒，实现更自由的商品和服务贸易。东盟国家渴望在RCEP生效后进一步开发中国庞大的市场，寻找商机，加速本地区经济复苏。

亚太经合组织工商咨询委员会执行董事杰柯陛表示，推进以RCEP为代表的区域经济一体化进程，促进区域经济深度融合与自由贸易发展，符合亚太地区乃至世界经济利益，将对区域和世界经济疫后复苏产生积极影响。

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