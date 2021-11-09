新华网吉隆坡11月9日电（记者朱炜 王大玮）第二届中国—东盟商贸线上洽谈会8日举行开幕仪式，洽谈会由中国-东盟商务协会总会和中国亚洲经济发展协会品牌管理专业委员会联合主办。

图为“第二届中国—东盟商贸线上洽谈会”开幕式截图。（主办方供图）

中国-东盟商务协会总会总会长林玉唐在开幕仪式上表示，中国与东盟是亲密的近邻和重要的合作伙伴，双边产业互补性较强，企业合作需求较大。目前，中国与东盟正致力于推进互联互通、数字经济、绿色低碳合作，推动区域经济可持续发展。他希望第二届商贸线上洽谈会能搭建新的桥梁，为中国与东盟的经贸合作助力。

马来西亚交通部长魏家祥表示，中国与马来西亚的关系源远流长，在各领域的交流与合作都取得了丰硕的成果。他特别强调了汽车市场对于中国与马来西亚经贸合作的重要性，并表示马交通部将为推动两国汽车产业合作助力。

马来西亚总理对华事务特使张庆信说，中国—东盟商贸洽谈会的举办将进一步推动中国与东盟国家之间的贸易往来，更好地协助中国与东盟企业展开更广泛的合作，实现共同发展。

中国侨联兼职副主席、山东省侨联主席李兴钰说，近年来，中国与东盟的经贸合作成果丰硕，东盟已经是山东省第一大贸易伙伴和第一大出口市场，希望本届商贸洽谈会的举办能为两地企业创造更多的商机，增进合作。

洽谈会上，来自中国、马来西亚、新加坡、印尼、缅甸等国的商会和企业代表分别发言，交流商机，共谋发展。

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