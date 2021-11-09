新华社巴格达11月8日电 （国际观察）总理官邸遇袭凸显伊拉克政局动荡加剧

新华社记者张淼

伊拉克联合行动指挥部发言人哈法吉7日表示，伊方正与美国方面就曾多次用于保护巴格达“绿区”的美防空系统在伊总理斯塔法·卡迪米住所遭袭事件中失灵一事进行讨论。卡迪米位于“绿区”内的住所当天遭无人机袭击，所幸卡迪米躲过袭击未受到伤害。

分析人士指出，上月举行的伊拉克国民议会选举正式结果迟迟未能公布，围绕选举结果的示威活动近期不断发生。伊拉克局势长期受到美国等外部势力干预，此次袭击事件表明伊拉克选后政局动荡加剧，安全形势不容乐观。

总理住所遭袭

伊拉克联合行动指挥部7日发表声明说，当日凌晨4时许，一架来历不明的无人机向卡迪米住所投掷炸弹。从社交媒体流传的现场视频和图片看，爆炸造成总理住所内的门窗和车辆遭到轻微损坏，但建筑主体结构未受影响。据伊拉克媒体报道，数名卡迪米的安保人员在袭击中受伤，伊安全部队还在卡迪米住所屋顶发现了两枚未爆炸的炸弹。

袭击发生后，卡迪米在社交媒体上发文说：“我很好……我呼吁所有人保持冷静和自我克制，袭击事件不会动摇安全部队维护人民安全和执法的坚定决心。”伊拉克国家电视台随后公布卡迪米视频讲话，他身着白色衬衫，呼吁各方冷静对话，建设伊拉克及其未来。卡迪米当日还参加了国家安全委员会紧急会议。

目前仍无任何组织或个人宣称制造了这起袭击事件。伊拉克媒体援引伊内政部及军方的消息称，3架无人机参与袭击，其中两架被击落，第三架击中总理住所。这3架无人机从巴格达东北约12公里处发射。

截至目前，美国、伊朗、沙特、埃及、阿联酋等国都对这起袭击表示谴责。联合国伊拉克援助团当日也发表声明强烈谴责暗杀卡迪米的企图，并呼吁各方通过对话缓和紧张政治局势，维护伊拉克的国家利益。

动荡持续多日

伊拉克10月10日举行了新一届国民议会选举。初步计票结果显示，什叶派宗教领袖萨德尔领导的“萨德尔运动”获得73个席位，位居首位。与什叶派民兵武装关系紧密的“法塔赫联盟”较上次选举失去大量席位，该组织认为选举存在舞弊，拒绝接受选举结果。

连日来，对选举结果不满的民众在“绿区”外安营扎寨，抗议选举结果。5日，大量示威抗议者冲击“绿区”并与安全部队人员发生冲突，造成人员伤亡。事件发生后，卡迪米下令要求调查事件起因。但一些什叶派民兵组织认为政府需为此负责。什叶派民兵组织“正义联盟”领导人6日称，卡迪米应对“烈士的鲜血承担责任”，示威者仅是反对选举舞弊，而政府的武力回应意味着卡迪米是造成选举舞弊的第一责任人。

不过，“法塔赫联盟”在袭击后第一时间发表声明，对袭击予以谴责，并称此次袭击正试图引发“政治洗牌”。

伊拉克媒体分析认为，此次袭击行动或与示威者连日来举行抗议活动、示威者与安全部队发生冲突有关。同时，也有媒体认为，袭击可能与伊拉克民兵组织相关。

局势不容乐观

分析人士指出，2003年美国入侵伊拉克，破坏了伊拉克原有的政治生态。长年战乱加之外部势力长期干预，使伊拉克政治宗教及民兵武装矛盾难以调和。10月举行国民议会选举后，伊政治安全局势高度紧张，极端组织“伊斯兰国”武装趁乱在伊北部不断制造袭击，伊拉克选后安全和政治局势不容乐观。

伊朗国家最高安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼7日表示，对卡迪米住所的袭击是新的“煽动叛乱”，必须追溯到外国智库，这些智库通过建立和支持恐怖组织等，给伊拉克人民带来不安全、不和睦和不稳定。

美国布鲁金斯学会研究员兰杰·阿拉丁表示，此次袭击以前所未有的方式越界，证明选后伊拉克紧张局势已显著升级，很可能衍生出更多强烈的暴力反应。

伊拉克安全问题专家阿卜杜拉·朱布里对新华社记者表示，此次无人机袭击总理住所事件已超过武力震慑范畴。这一恶性事件很可能造成伊拉克各方政治分歧进一步加剧，甚至导致伊拉克局势恶化，伊拉克政府的当务之急是稳定局面，尽快顶住各方压力公布正式选举结果。（参与记者：程帅朋）

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