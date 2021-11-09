新华社伦敦11月8日电 专访：中共用实际行动践行承诺 带领中国取得伟大成就——访英国东西方战略研究所主席普费滕

新华社记者杨海若 许凤

英国东西方战略研究所主席普费滕日前接受新华社记者视频连线专访时表示，成立百年来，中国共产党用实际行动践行承诺，带领中国人民取得伟大成就。中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议将重点研究全面总结百年奋斗的重大成就和历史经验问题，这将为世界其他政党特别是发展中国家政党提供有益借鉴。

20世纪90年代以来，普费滕经常到访中国，是中国实现发展奇迹的见证者。他说，中国共产党带领中国人民取得伟大成就，实现了第一个百年奋斗目标，全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题。“这证明中国共产党言出必行，用实际行动践行了承诺。”

他特别提到，中国提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标，这一成就说明中国共产党重视经济发展，关心人民福祉，为世界树立了榜样。

普费滕说，成立百年来，中国共产党的“朋友圈”不断扩大，对外交流范围涵盖了世界各地不同规模的政党。

在普费滕看来，中国的发展不仅促进了全球经济增长，也成为世界平衡发展、和平发展的驱动力。他特别提到，中国通过共建“一带一路”倡议积极分享先进发展经验，对世界的发展作出重要贡献，让更多国家、更多民众共享发展成果。他指出，世界银行研究报告显示，共建“一带一路”将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

普费滕高度评价中国有效控制新冠疫情。“中国对疫情的控制非常了不起。中国还在其他国家最需要帮助时提供了口罩、疫苗等援助。”

普费滕说，相信在中国共产党领导下，中国全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标一定能够实现。

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