新华社德黑兰11月9日电 通讯：我有无数个梦想，都与祖国有关——寄“伊”篱下的阿富汗人

新华社记者高文成 王守宝

美国发动阿富汗战争那年，4岁的拉梅什跟母亲逃到了伊朗。现已长成小伙子的拉梅什心中一直挂念着祖国。

“阿富汗确实有战争，有损伤，但这不是我不爱我的祖国和不为之骄傲的理由。”拉梅什说，“我的目标是为我的家人和祖国服务，因为我爱他们。”说这话时，小伙子神情坚定。

这是拉梅什日前在一档由在伊朗生活的阿富汗年轻人参加的自媒体视频节目中的表述。他坦言，阿富汗过去20年的动荡让他现在不能报效祖国，但他希望自己终有一天能回到祖国。他在大学特地选择了计算机工程专业，因为他想着有朝一日能回国大展拳脚。

伊朗政府一直对因冲突和暴力逃离的阿富汗人持友好包容态度，伊朗成为阿富汗难民最大的接受国之一。伊朗还将阿富汗难民纳入本国卫生和教育体系，不少跟随父母来到伊朗或在伊朗出生的阿富汗人因此受益。由于语言上的便利，一些阿富汗人在伊朗讨生活比在其他国家更容易一些。

跟拉梅什一起参加节目的娜尔盖斯同样在伊朗接受了高等教育。40多年前，她的祖父母举家来到伊朗，当时娜尔盖斯的父亲只有十多岁。

娜尔盖斯在节目中说，她也一直想着有一天回到阿富汗。她说，自己有“无数个梦想”，都与祖国有关。

“我会尽我最大的努力来提升自己的能力。当能力和阅历都足够去教导和激励他人时，我肯定首选回到阿富汗，去那里教小朋友，尤其是女孩子。”她说。

31岁的卡迈勒是记者在伊朗首都德黑兰一处建筑工地见到的一名阿富汗人。他告诉记者：“我被迫来到伊朗打工，为我的妻子和孩子谋生。”他的妻子和3个孩子生活在阿富汗。

在阿富汗和伊朗之间奔波，卡迈勒从12岁就开始了这样的生活。他说，包括他母亲在内的不少亲人在美国发动的阿富汗战争中失去了生命，也让他失去了接受教育的机会。“我们已经很痛苦了，美国人的到来让我们更加痛苦。”

卡迈勒说，阿富汗人不明白，美国为什么用站不住脚的理由进攻他们的国家。美军在阿富汗的存在导致暴力升级，平民丧生，大批阿富汗人流离失所。

今年8月，美军撤离阿富汗。可在卡迈勒看来，阿富汗仍然没有实现和平，“伊斯兰国”等极端组织仍在境内活跃。面对未知的未来，又有许多阿富汗人逃离故土。据伊朗媒体统计，目前有350多万阿富汗人生活在伊朗，其中约60万人持有伊朗签证，约78万人被接受为难民，其余200多万人没有合法居留证件。

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