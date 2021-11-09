人民网讯 11月7日，中国社会科学院大学与社会科学文献出版社共同发布了《社会组织蓝皮书：中国社会组织报告（2021）》。蓝皮书指出，2020年社会组织参与全球公共卫生治理过程中面临五大挑战。

2020年在新冠肺炎疫情的影响下，各社会组织参与全球公共卫生治理的策略与途径与以往不同，在协同治理的过程中也面临重重挑战。

全球公共卫生治理机制尚未完全建立，缺乏整体规划与战略部署，社会组织在此机制中的定位模糊。此次新冠肺炎疫情凸显了全球公共卫生协同治理的重要性，国家、国际组织、社会组织、私营部门、个人等多元主体在面对疫情共同参与、积极投入的同时，也使得其缺乏整体统筹的弊端暴露无遗。虽然多元主体有着共同的目标，各个主体也在资金准备、项目开展、服务递送方面均有自身的规划，但彼此之间的协调与沟通未能形成畅通的渠道。同时，以世界卫生组织为核心的政治体系并未完全确立，也无法律保障，缺乏一致认同并遵守的规则、规范，各个参与主体的地位、话语权、参与方式均处于模糊状态，这很不利于各个主体发挥主观能动性、相互协调。社会组织在此情境下，只能在自身活动范围内联合其他合作伙伴进行相应的治理活动，但对于全球联合协同治理并未有明晰的概念与部署，在参与会议决策时也缺乏相应的话语权，从而减小了影响力。

社会组织的协同治理能力有待提升。社会组织面对2020年的新冠肺炎疫情，虽然积极响应，但是在政策决策、项目开展、服务递送、信息传递等过程中均体现出协调治理能力不足，未能更进一步地促进多元参与主体就同一公共卫生治理议题进行深入沟通。就2020年共同抗疫的表现来看，社会组织的协同治理能力没有跟上，造成了项目重复投资和研究，人力资源的培训与建设也未形成统一部署，医疗卫生信息与技术共享未能充分实现，造成了人力、物力、财力的浪费，也影响了治理效果。

在重大突发公共卫生危机面前，缺乏资金支持成为社会组织开展项目、提供服务的瓶颈资金筹集来源不足一直是社会组织发展的困扰，面对此次新冠肺炎疫情，有限的资金更是捉襟见肘。全球防治艾滋病、结核病和疟疾基金（全球基金）在报告中已明确指出它们用于抗击新冠肺炎疫情的初始资金即将消耗殆尽。未来12个月内，全球基金迫切需要50亿美元的资金来继续抗击疫情，以保障抗艾滋病、结核病和疟疾进程。这并不仅仅是全球基金面临的局面，更是各大社会组织在开展项目、提供服务时面临的最大困境，也是其参与全球公共卫生治理的主要障碍。

社会组织的社会动员、资源整合能力尚显不足。通过比较17家社会组织针对新冠肺炎疫情所开展的倡导、动员及资源整合等一系列活动，可以看出各个社会组织的能力参差不齐。在应对这种重大突发公共卫生事件时，及时发出倡议、充分调动各种资源，并按实际疫情做出合理高效的人力、物力、财力的调配和安置，是有效应对疫情的关键。同时在疫区进行相应医务工作者、社区工作者、志愿者的培训，加强当地的能力建设也是社会组织进行资源整合时面临的考验。

预警、监测与反馈机制不完善，信息技术共享的壁垒仍存在。2020年的新冠肺炎疫情是对预警、监测与反馈机制的严峻考验，疫情充分暴露出各个社会组织、国家乃至全球的疾病监测预警、疫情发生后防控追踪等机制的不完善，数据和信息更新、共享的速度和效率低下。同时，医疗卫生信息收集和处理、医疗及药品的研究、技术更新共享仍存在很大的障碍。尽管以科研与研发职能为主的社会组织在信息共享上做出了努力，但社会组织之间、社会组织与其他主体之间的沟通与共享还有待加强。

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