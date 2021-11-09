新华社贝鲁特11月8日电（记者刘宗亚）阿拉伯国家联盟（阿盟）副秘书长扎基8日访问黎巴嫩首都贝鲁特，会见多位黎领导人，讨论解决该国与沙特阿拉伯等国之间的外交风波。

黎总统奥恩会见扎基时说，有必要把黎政府立场与仅代表个人的观点区分开，还要考虑到黎民主制度的要求。他希望与沙特等国通过真诚坦率的对话合作弥合分歧、解决问题。黎欢迎阿盟为此所做的努力。

扎基当天还会见了黎总理米卡提、议长贝里和外长哈比卜。扎基会后对记者说，阿盟不愿看到当前的外交风波持续下去，必要时将派代表团访问沙特。

据当地媒体报道，奥恩和米卡提已就引发风波的新闻部长库尔达希辞职达成一致意见。

卡塔尔半岛电视台10月26日在一档节目中播放了一段库尔达希就任新闻部长前有关也门局势的言论。当时作为黎著名主持人的库尔达希说，沙特主导的多国联军在也门参与的战争是“荒谬的”，他们在战争中“袭击也门人民”，也门胡塞武装在进行“自卫战争”。此事引发沙特等海湾国家强烈抗议，沙特、巴林、科威特等国纷纷召回驻黎大使，并要求黎大使限期离境。

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