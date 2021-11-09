新华社北京11月9日电 题：东方潮起，激活一池春水——“入世”二十年中国扩大开放与世界共赢

新华社记者樊宇

走进正在上海举行的第四届进博会，中国开放的春风扑面而来、温暖世界。透过时间的镜头回望，从改革开放打开国门，到成为“世界工厂”供应全球，再到成为“世界市场”汇聚全球，中国融入世界、贡献世界的步伐不断加快，而加入世界贸易组织成为中国发展轨迹的重要节点，标志着中国开放进程驶入历史快车道。

当地时间2001年11月10日18时39分，卡塔尔多哈世贸组织部长级会议上的木槌落定，批准中国加入世贸组织。一个拥有世界近五分之一人口的发展中大国，自此开启了深度参与经济全球化的进程。历史和实践已经证明，中国“入世”，顺应历史前进的逻辑，符合时代发展的潮流，实现了中国与世界的共赢。

20年，中国发展春潮澎湃，成就举世瞩目：对全球经济增长的年均贡献率接近30%，经济总量从世界第六位上升到第二位，货物贸易从世界第六位上升到第一位，服务贸易从世界第十一位上升到第二位，利用外资稳居发展中国家首位，对外直接投资从世界第二十六位上升到第一位……一路攀升的排名，见证了中国人民埋头苦干、顽强奋斗的发展足迹。

20年，中国言必信、行必果，与世界相互成就。一个十亿级人口的经济大国加入世贸组织，极大拓展了全球贸易发展空间，为经济全球化注入巨大动能。中国凭借产业优势和资源禀赋，大幅降低了生产成本和消费品价格，为提升全球福祉作出了突出贡献。二十载，从学习融入到参与引领，国门越开越大的中国，以自身发展激活世界经济的一池春水。

这20年，是中国深化改革、全面开放的20年，是中国把握机遇、迎接挑战的20年，是中国主动担责、造福世界的20年。中国不仅交出了一份开放自信的答卷，也收获关于未来发展的重要启示。

20年积极融入，中国以对外开放赢得发展机遇。中国全面履行入世承诺，关税总水平由15.3%降至7.4%，低于9.8%的入世承诺。在服务领域，中国承诺在2007年开放9大类100个分部门，而实际开放接近120个分部门。在履诺基础上，中国持续推出新举措：海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单已出台，自由贸易试验区改革创新不断推进，外资准入持续放宽，营商环境继续改善……开放，已成为当代中国的鲜明标识。

融入世界经济是历史大方向，中国经济要发展，就要敢于到世界市场的汪洋大海中去游泳。尽管遇到过漩涡风浪，但中国在游泳中学会了游泳。相通则共进，相闭则各退。从区域性开放走向全方位开放，从要素流动性开放走向制度性开放，从自我开放到与贸易伙伴间的相互开放，开放带给中国开阔视野和多元韧性，中国用行动向世界宣示，只有开放融通才能共同抵御风浪。

20年进取有为，中国以参与全球化赢得竞争主动。中国顺应全球化大潮，更大范围更深层次地融入国际大循环，成为贸易大繁荣、投资大便利、人员大流动、技术大发展的获益者，并日益成长为经济全球化的重要贡献者。正是在融入时代大潮的过程中，中国培育了世界上规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系，成为全球供应链产业链价值链上不可或缺的一环。今日中国，已连续12年成为全球第二大进口市场。中国的市场，正迈向“世界的市场”“共享的市场”“大家的市场”。

当前，世界百年变局和世纪疫情交织，单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流。面对挑战，中国选择“站在历史正确的一边”，积极参与全球治理。“中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。”在第四届进博会开幕式上，三个“决心不会变”，再次让世界听到中国强音。

20年担当尽责，中国以捍卫多边主义推动全球发展。中国恪守国际贸易规则，积极维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。从积极参与二十国集团等多边平台，到发起成立亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行等多边机构；从推进区域全面经济伙伴关系协定，到推动高质量共建“一带一路”，中国始终坚持多边主义促进世界经济发展。世贸组织前副总干事易小准说，中国既是多边贸易体制的受益方，也是多边贸易体制的贡献者。

20年立己达人，中国以互利合作与世界共享发展。今天的中国，每分钟进出境货物价值达6000万元人民币；在华设立的外资企业超过100万家；面对疫情冲击，2020年中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额仍达1.35万亿美元，中欧班列开行量首破“万列”大关；前三届进博会，累计意向成交额约2016亿美元……一串串数字，体现出中国举足轻重的地位和与世界互利共赢的胸怀。

见出以知入，观往以知来。站上新起点，中国将把握经济全球化发展大势，继续以开放的心态、求变的智慧与世界共同携手成长，共建开放型世界经济，推动人类走向更加美好的未来。

(责编：刘叶婷、崔越)