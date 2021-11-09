人民网华盛顿11月9日电 （记者李志伟）“过去一年来，全球各行各业因疫情影响都面临前所未有的挑战。中国凭借及时有效的防控举措，成为了全球唯一实现经济正增长的主要经济体。在这一大背景下，强生中国的业务去年保持稳定增长，从侧面说明了中国市场巨大的潜力和韧性。”美国强生公司全球资深副总裁、中国区主席宋为群日前接受人民网记者专访时表示。

作为最早宣布参加中国国际进口博览会的世界500强外资企业之一，这是强生公司第四次参加进博会，是医疗器械及医药保健展区最大的参展商之一，2020年担任进博会参展商联盟理事会理事单位、公共卫生防疫专区专业委员会副会长单位，今年还是参展商联盟医疗器械专业委员会副会长单位。宋为群说，该公司参加进博会得到广泛关注，并通过进博会平台获得溢出效应。强生公司特意将多款创新产品的“首秀”放在进博会上，反响十分热烈。

“第四届进博会将吸引更多‘新朋友’，朋友圈不断‘扩容’。进博会作为开放的国际贸易平台，彰显对外资企业的超强磁力。”宋为群说，进博会是“中国政府扩大开放、优化营商环境实实在在的举措，是紧密连接中国市场和世界企业的重要纽带”，强生公司将借助这一开放平台，全方位展示强生旗下医疗器材、制药、消费品、全视业务领域的全球领先的创新医疗健康产品、技术和解决方案，深化合作，共享机遇。

早在1985年，强生公司的制药子公司西安杨森创立，是改革开放以来最早进入中国的跨国公司之一。宋为群说，36年来，强生公司见证、参与了中国改革开放的进程，与中国市场共同成长，很好地从中国经济的现代化发展之中获益。

宋为群认为，近年来，中国出台《外商投资法》《优化营商环境条例》等措施，扩大外资市场准入，保护外商权益，积极营造公平、公正、透明的营商环境，“为外资企业在华发展提供了切实支持，也为我们扎根中国、长期发展吃了一颗定心丸”。

“坚定看好中国经济发展前景。”宋为群表示，中国政府加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将在更大程度上扩大内需，提振百姓健康消费需求。“我们对中国政府提出的创新驱动高质量发展的重要战略深表赞同并备感鼓舞。创新是中国驱动高质量发展的重要动力。”

“我们深刻感受到，中国始终坚定不移扩大对外开放，并积极倡导全球合作，推动互利共赢，充分彰显中国助力建设世界经济、携手共创美好未来的智慧与担当，不仅为全球提供广阔市场和发展机遇，也将促进世界经济的复苏和增长。”宋为群说。

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