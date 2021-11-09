由营区出发。直升机分队供图

人民网喀土穆11月8日电 （苏航、王云胜）8日，中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队第二梯队共43名官兵安全抵达阿卜耶伊任务区，与先期抵达的第一梯队43名官兵会合。至此，中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队86名官兵全部抵达任务区，开始执行为期一年的国际维和任务。

出发前，部队举行了简单庄重的誓师大会和出征仪式，官兵们头戴蓝色贝雷帽，军容严整、精神饱满，“蓝盔雄鹰、履行使命、我将无我、不负祖国”的誓言响彻机场上空。

第一梯队抵达任务区并完成为期14天的医学隔离后，官兵们迅速展开工作，按计划交接核心任务、武器装备、物资器材，组织飞行训练、车队护卫、警戒防卫、营区执勤演练，并参加了联阿安全部队内部组织的业务培训。第二批维和直升机分队指挥长姜鹏讲到，分队经过国内筹组训练和任务区实地准备，已具备独立执行飞行任务和开展各项工作的能力。

据悉，该批维和直升机分队由陆军第82集团军某陆航旅抽组而成，重点担负兵力投送、搜索救援、物资运输、空中巡逻等2大类15种任务。

官兵身着防护服进入阿卜耶伊营区。直升机分队供图

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