人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队已全部抵达任务区

2021年11月09日09:37 | 来源：人民网-国际频道
小字号
由营区出发。直升机分队供图
由营区出发。直升机分队供图

人民网喀土穆11月8日电 （苏航、王云胜）8日，中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队第二梯队共43名官兵安全抵达阿卜耶伊任务区，与先期抵达的第一梯队43名官兵会合。至此，中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队86名官兵全部抵达任务区，开始执行为期一年的国际维和任务。

出发前，部队举行了简单庄重的誓师大会和出征仪式，官兵们头戴蓝色贝雷帽，军容严整、精神饱满，“蓝盔雄鹰、履行使命、我将无我、不负祖国”的誓言响彻机场上空。

第一梯队抵达任务区并完成为期14天的医学隔离后，官兵们迅速展开工作，按计划交接核心任务、武器装备、物资器材，组织飞行训练、车队护卫、警戒防卫、营区执勤演练，并参加了联阿安全部队内部组织的业务培训。第二批维和直升机分队指挥长姜鹏讲到，分队经过国内筹组训练和任务区实地准备，已具备独立执行飞行任务和开展各项工作的能力。

据悉，该批维和直升机分队由陆军第82集团军某陆航旅抽组而成，重点担负兵力投送、搜索救援、物资运输、空中巡逻等2大类15种任务。

官兵身着防护服进入阿卜耶伊营区。直升机分队供图
官兵身着防护服进入阿卜耶伊营区。直升机分队供图
(责编：燕勐、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部