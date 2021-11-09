人民网巴黎11月8日电 （记者李永群）2021深圳全球招商大会法国分会场8日在法国巴黎成功举办。中国驻法国使馆经济商务处公使沈翔、法中委员会秘书长林碧溪、广东省驻法国经贸代表处总代表吴娜、招商银行卢森堡分行副行长李萍等出席活动并致辞。

沈翔在致辞中对深圳的综合实力和创新能力给予了高度肯定，同时希望中法企业深化相互信任、努力搭建沟通桥梁，把中法、中欧合作项目做实、做细、做好。

林碧溪祝贺深圳市驻欧洲经贸代表处法国办事处成立，并强调在新冠疫情、经济复苏、技术革新等共同挑战面前，法中两国更要加强合作、增进了解。

深圳市商务局副局长简政表示，近年来，中法两国往来日益密切、务实合作稳步推进，深圳与法国的经贸往来非常紧密，法国也是深圳在欧洲最重要的贸易伙伴之一。2020年，深圳市与法国进出口总额为50.4亿美元，同比增长12.5%。当前，包括空中客车、赛诺菲等众多法国知名企业扎根深圳发展，华为、中广核等20多家深圳企业也在法国投资兴业。在中法建交57周年之际，深圳市设立了驻法国经贸办事处，希望法国办事处为推动深圳和法国企业的业务合作、技术对接和市场拓展开辟新的桥梁与路径。期待未来深圳与法国在先进制造、航空航天、新能源等方面进一步加强交流与合作，实现优势互补、信息共享、合作共赢。

来自深圳和法国的企业家代表分享了企业在两地运营、相互合作等经验。活动吸引了来自当地政府部门、企业、创新孵化器、投融资机构、商协会、高校等机构近50人线下参会，近100人线上参会，其中包括法中委员会、法国投资促进局、法国巴黎大区工商会法中交流委员会等与深圳合作密切的机构。

深圳全球招商大会由深圳市政府主办，深圳市商务局承办，旨在抓住粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区”驱动，深圳经济特区、深圳先行示范区“双区”叠加的历史发展机遇，向海内外优秀企业推介深圳营商环境、产业发展战略、产业发展空间布局及相关政策，与世界各国企业、企业家共享重大机遇，共创发展奇迹。

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