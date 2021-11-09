新华社德黑兰11月8日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬8日表示，与伊朗实现贸易关系正常化是相关方在伊朗核问题全面协议中做出的承诺之一，在奥地利首都维也纳举行的伊核谈判必须兑现这一承诺。

根据伊朗外交部网站发布的消息，阿卜杜拉希扬当天在与英国外交发展大臣特拉斯通电话时表示，当前的伊核困局是美国造成的。维也纳谈判要想取得成功，需要解除所有对伊制裁、各方恢复履约、确保会谈成果得到落实等。

阿卜杜拉希扬表示，在2015年达成伊核协议后，伊朗和英国之间的大部分贸易协定没有付诸实施，英国需要在增加双边贸易和促进金融联系方面发挥更积极的作用。

伊朗和欧盟本月3日宣布，伊核谈判将于29日在维也纳重启。伊朗方面表示，美国解除对伊制裁和各方恢复履约将是谈判的主要议程。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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