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俄罗斯外长：北约在黑海搞军演旨在强化对俄遏制政策

2021年11月09日08:19 | 来源：新华网
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新华社莫斯科11月8日电（记者耿鹏宇）俄罗斯外交部长拉夫罗夫8日表示，北约在黑海搞军演旨在强化对俄遏制政策。

拉夫罗夫当天在与到访的委内瑞拉外长普拉森西亚会谈后举行的联合新闻发布会上说，北约在黑海搞军演表明美国及其盟友意欲强化对俄遏制政策。此举违反了俄罗斯-北约理事会基础文件的关键内容。北约承诺不将其军事设施向东部署在新成员国领土上，如今美国却希望在罗马尼亚和保加利亚建立海军基地。

拉夫罗夫表示，俄罗斯已做好充分准备应对任何事态发展，多年来俄罗斯在与北约的关系中早已习惯做好应对各种挑衅的准备。

另据格鲁吉亚内政部8日发表的声明，美国海军“惠特尼山”号指挥舰和“波特”号驱逐舰当天驶入格鲁吉亚黑海港口城市巴统进行访问。访问期间，格美两国将在黑海举行海上联合军事演习，以增强彼此协同能力和提高格鲁吉亚海岸警卫队的作战能力。

据俄罗斯媒体此前报道，“波特”号驱逐舰和“惠特尼山”号指挥舰近期先后进入黑海水域。俄国防部长绍伊古7日表示，俄军方正在密切监视美国军舰在黑海的一举一动，绝不允许任何挑衅行为发生。（参与记者：李铭）

(责编：刘叶婷、崔越)

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