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日本疫情趋缓 放宽入境限制

2021年11月08日20:47 | 来源：新华网
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　　新华社东京11月8日电（记者华义）日本新增新冠确诊和死亡病例数近期大幅下降，疫情明显趋缓。8日起，日本放宽入境限制，有条件允许外国留学生、短期商务人士等外籍人士入境，但观光游客未列入此次放宽入境限制范围内。

　　日本从今年1月起强化入境限制措施，除了外交官、日本人及其配偶或拥有日本居留证明“在留卡”的外国人出国后再入境以外，其他人群原则上无法入境日本。由于疫情显著好转，日本政府近日决定，从本月8日起有条件允许外国留学生、技能实习生和短期商务人士等入境。日籍回国人员、外国短期赴日商务人士入境后居家隔离时间缩短至3天；其他入境人群居家隔离时间仍为14天，但如果第10天的核酸检测结果为阴性即可解除居家隔离。

　　据日本广播协会电视台统计，截至8日18时15分（北京时间17时15分），日本当日新增新冠确诊病例107例，累计确诊1723970例；新增死亡病例3例，累计死亡18312例。此外，日本7日报告无新增死亡病例，是日本时隔15个月再次无日增死亡病例。

　　另据日本首相官邸网站公布的数据，截至8日，日本新冠疫苗接种总量超过1.92亿剂次，第一针接种率为77.9%，两针接种率为73.7%；65岁以上老年人两针接种率约为91%。日本时事社分析认为，日本新冠死亡病例大幅减少，原因在于有预防重症效果的疫苗接种顺利开展。日本计划从12月开始加强针接种工作。

(责编：高歌、杨牧)

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