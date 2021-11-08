人民网曼谷11月8日电 （记者孙广勇）在新冠疫情出现反复的特殊时期，中银泰国深入贯彻集团指引，在中国驻泰大使馆、泰国商务部、泰国卫生部的支持下，携手泰国中华总商会、泰国北京商会，从组织筹备、客户招募、金融支持等方面升级迭代第四届进博会综合服务方案，依托集团跨境撮合服务平台，聚焦六大泰国特色产业投资领域，助力泰国客商参与进博会，共享中国开放新机遇。

本次进博会中银泰国共促成了五十余家泰国企业通过线上平台与中国的近百家客商进行“一对一”洽谈，参展企业类型涵盖大、中、小、微，产品涉及医疗器械、食品及农产品等二十余种行业，达成合作意向二十余项，合作意向金额数亿美元，其中泰国Thai Livestock & Meat 出口有限公司与中国企业广西嘉璐进出口贸易有限公司达成合作意向。Thai Livestock & Meat公司负责人Leo先生表示：“基于中国国际进口博览会这一良好的贸易平台，泰国的本土企业能在短时间内接触大量的中国企业，创造出巨大的贸易商机，这是泰国的本土市场所不能满足的，感谢进博会主办方及各个支持单位。“

本次进博会上，中银泰国继续整合一站式生态场景建设资源，依托中国银行自主研发升级的“惠如愿·中银e企赢”全球企业生态系统，升级中银泰国特色的跨境金融服务，支持泰国客商通过手机客户端登陆即可远程视频洽谈，帮助中泰企业跨越疫情阻隔共享中国开放发展新机遇，助力建设开放型世界经济。

泰国中华总商会林楚钦主席表示，中国再次向世界做出了郑重承诺，扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。进博会是中国对外开放的重大平台，商会近500名商号会员涵盖540间来自各行各业的跨国公司、政联机构、大型金融与商业组织和中小型企业，得益于中国银行强有力的支持及其优质全面的跨境融资和商务配对服务，能通过进博会平台进一步扩大与中国企业的接触面，每一年的撮合活动都取得了良好的成效，未来商会将继续努力为泰中多领域友好合作做好服务，携手中银泰国共同抓住中国开放新机遇、为泰国疫后经济发展注入新活力。

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