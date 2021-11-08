浩渺宇宙中，一颗蓝色星球晶莹美丽。透过航天员视角，从太空回望，人们会更深切感受到，地球是人类的共同家园，也是唯一家园。

70多亿人同在“地球村”，不同民族、不同国家、不同信仰、不同文化如何相处？是敌视对立还是相互尊重？是封闭脱钩还是开放合作？是零和博弈还是互利共赢？

“构建人类命运共同体，实现共赢共享”。习近平总书记向全世界提出中国方案。

2017年5月15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京雁栖湖国际会议中心举行圆桌峰会，习近平主持会议并致辞。圆桌峰会闭幕后，习近平会见中外记者，介绍“一带一路”国际合作高峰论坛会议情况和主要成果。图为习近平步入记者会现场。新华社记者 李涛摄

一

2013年3月23日，当地时间上午11时许，莫斯科国际关系学院会议厅座无虚席，习近平健步迈上讲台。这是他就任国家主席后的首次出访。在这里，他点明了全人类共同面对的紧迫问题。

彼时，国际金融危机深层次影响继续显现，保护主义明显抬头，地区热点此起彼伏，霸权主义、强权政治和新干涉主义有所上升，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织。人类社会何去何从？

“人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体”。习近平在演讲中第一次向国际社会提出命运共同体理念。

忆及那次演讲，俄罗斯国际事务理事会主任安德烈·科尔图诺夫用两个词形容：“长远眼光”“宏大目标”。

2017年初的世界正处于关键当口。开放与封闭、合作与对立、前进与倒退，各种力量交锋博弈，不确定性如浓雾般弥漫。

2017年1月18日，在联合国日内瓦总部，习近平回答了两个至关重要的问题：如何构建人类命运共同体？对话协商，共建共享，合作共赢，交流互鉴，绿色低碳。建设一个什么样的世界？持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽。

47分钟演讲，30多次掌声。第71届联合国大会主席彼得·汤姆森认为，中国所倡导的人类命运共同体理念，是“人类在这个星球上的唯一未来”。

二

有人说，人类命运共同体理念的最大魅力，在于把“你”和“我”，变成了“我们”。

十八大以来，从国与国的命运共同体到区域内命运共同体，再到网络空间命运共同体、核安全命运共同体、海洋命运共同体、人类卫生健康共同体等，习近平在国内外多个场合，一次次深刻阐述人类命运共同体理念，并在不同区域、不同领域描绘了一个个命运相连、合作共赢的同心圆。

当西方学者惊呼人类走进“失序的世界”时，人类命运共同体，这一超越国家、民族、文化、意识形态界限的理念，从全局和全球视野，以哲学和历史高度，蕴含传承千年的中国智慧，照亮人类社会的前行航程。

以推动构建人类命运共同体为“主干”，习近平提出构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，共商共建共享的全球治理观，共同、综合、合作、可持续的新安全观，平等、互鉴、对话、包容的文明观……一系列中国智慧、中国主张成为破解全球难题的治世良方。

中国是人类命运共同体理念的倡导者，也是实践者、贡献者和先行者。习近平多次说，构建人类命运共同体，关键在行动。

就在有的国家动辄“退群”“脱钩”“筑墙”“甩锅”之际，中国向世界展开一幅截然不同的合作图景——

“一带一路”开辟共商共建共享的大道，与俄罗斯欧亚经济联盟建设、哈萨克斯坦“光明之路”等对接，勾连起壮美的经济走廊；蒙内铁路通车，肯尼亚有了第一条现代化铁路；中马友谊大桥如彩虹般串接马尔代夫的岛屿；中欧班列呼啸穿行，“钢铁驼队”成为亚欧大陆的“带货王”……截至2021年10月，已有141个国家和32个国际组织同中国签署了206份共建“一带一路”合作文件，建立了90多个双边合作机制。

进博会向世界敞开中国市场大门。从2018年起，每逢11月上旬，国家会展中心（上海）总是热闹非凡，世界各地不同肤色的参展商、采购商来到这里做生意、求合作、交朋友、谋共赢。累计意向成交额逐年递增：第一届，578.3亿美元；第二届，711.3亿美元；第三届，726.2亿美元。11月5日，第四届进博会如期而至，无论是参展面积还是参展商数量均超往届。

中国用行动表明，合作共赢才有未来。

三

2020年3月18日，被疫情阴霾笼罩的意大利迎来一群中国“逆行者”——第二批中国抗疫医疗专家组。

在米兰马尔奔萨机场，接机的人群打出了一条醒目的红色横幅，上面用意大利语写着古罗马哲学家塞涅卡的名言：“我们是同海之浪，同树之叶，同园之花。”

人类命运与共，环球同此凉热。如习近平所说：“新冠肺炎疫情再次证明，只有构建人类命运共同体才是人间正道。”

大疫当前，当谣言、歧视和污名化滋生“政治病毒”，单边主义和霸权政治屡屡冲击国际秩序和道义底线，经济衰退、发展失衡和“免疫鸿沟”暴露全球治理体系短板，国际社会更深切地感受到人类命运共同体理念的现实意义和时代价值。

“共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园，共同构建人类卫生健康共同体”“人类是命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器”……习近平的天下情怀为人类最终战胜疫情注入信心。

新冠肺炎疫情发生以来，中国向国际社会提供了约3500亿只口罩、超过40亿件防护服、超过60亿人份检测试剂、超过16亿剂疫苗，积极推动国际抗疫合作，支持向发展中国家豁免疫苗知识产权。这是中国构建人类命运共同体的又一次生动实践。

疫情仍在全球肆虐，人类社会正发生着深刻变化。“后疫情时代”，世界怎么办？

今年9月21日，在第76届联合国大会一般性辩论上，习近平发出倡议：共同推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段；构建全球发展命运共同体。10月12日，在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上，习近平呼吁，共同构建地球生命共同体，共同建设清洁美丽的世界！10月25日，在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上，习近平再次呼吁，我们应该携手推动构建人类命运共同体。

在人类前途命运面临重要抉择的关键时刻，中国始终站在历史正确的一边。

看大家怎么说？

文/严瑜 李嘉宝 视频/人民网报道组

(责编：刘叶婷、崔越)