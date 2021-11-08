新华社北京11月8日电 综合新华社驻外记者报道：第四届中国国际进口博览会正在上海举办之际，第五届进博会筹备工作已经全面展开，50家企业和机构日前集体签约第五届进博会，许下“未来之约”。作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会的人气越来越旺。海外专家和商界人士认为，进博会平台为各国企业提供持续发展机遇，为世界经济复苏作出积极贡献。

巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯表示，进博会是中国对外开放的主要展示平台之一，持续推动巴中贸易走向深入。中国的进口“很大程度上帮助巴西抵御了新冠疫情对经济造成的冲击”。

斯里兰卡国际商业理事会主席拘萨罗·维克勒马纳亚克说，进博会为斯里兰卡茶叶出口商提供了拓展中国市场的机会。自2018年中国开始举办进博会以来，每年都有锡兰茶商参会。中国逐渐成为锡兰茶的重要买家，2020年成为斯里兰卡第五大茶叶出口目的国。

泰国正大集团农牧食品企业中国区副董事长薛增一表示，进博会成交额连年增长，凸显中国市场的无限潜力和活力。进博会已成为中国展示开放形象、分享市场机遇的重要平台。

马来西亚政治学者李佩敏认为，进博会为世界各地企业和商家搭建了新平台，助力中小企业进一步扩大销售、拓展市场。中国一直坚定履行进一步融入全球经济的承诺。

阿根廷拉普拉塔国立大学国际关系学院中国研究中心学者、社会学家塞瓦斯蒂安·舒尔茨表示，进博会为各国企业提供了进入中国巨大市场的机会，赋予国际经贸关系更多活力。进博会不仅是经济对话合作平台，也是文化、社会交流平台，对推动多边主义作出了积极贡献。

希腊企业局执行董事贝蒂·亚历山德罗普卢表示，中国为疫情下世界经济复苏贡献力量，并通过进博会等平台在促进国际贸易方面发挥引领作用。过去几年，希腊对华出口稳步增长，进博会发挥了非常重要的作用。第一届进博会后，2019年希腊对华出口同比几乎翻番。

英国驻华贸易使节吴侨文说，进博会为英国企业提供了巨大平台，中国庞大的消费市场给英国企业带来诸多机会，这对英国来说极为重要。许多英国企业参加本届进博会，一些企业还通过网上展厅积极进行线上推介和交流。

土耳其伊斯坦布尔工商大学副教授奥乌兹·德米尔说，贸易仍然是发展中国家经济增长的重要引擎，进博会为各国企业提供了良好合作环境。

韩国美妆护肤巨头爱茉莉太平洋集团市场沟通战略部资深经理文惠民说，进博会为各国企业提供了新品展示平台，有助于公司更准确地把握消费趋势和市场需求，希望借机加快产品和技术创新，为中国消费者带来更加丰富、多样化的选择。（参与记者：唐璐、徐静、陈威华、赵焱、王亚光、尹南、张笑然、于帅帅、孙晓玲、王峰、沙达提、陆睿、周思雨、汪平、岳东兴、白旭）

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