新华社休斯敦11月7日电（记者徐剑梅）综合多家美国媒体报道，截至7日，至少两名休斯敦“天文世界”音乐节踩踏事件受伤者分别提起诉讼，指控音乐节主创者、美国当红说唱歌手特拉维斯·斯科特等人及音乐节组织方轻忽观众安全，以致酿成至少8人死亡的踩踏惨剧。

据报道，得克萨斯州律师托马斯·亨利7日代表一名受伤观众起诉斯科特和当晚登台演出的另一名歌手德雷克，以及负责音乐会运营宣发的公司和提供演出场地的公司。亨利当天发表声明指责斯科特和德雷克在踩踏事件发生后，尽管看到救护车进入现场，却仍然继续演出。声明说，歌迷本应拥有安全环境来享受音乐会，但“他们的夜晚充斥恐惧、伤害和死亡”。

报道说，此前，另一名在踩踏事故中受伤的观众已于6日向得克萨斯州哈里斯县法院递交诉状，指控斯科特及其演出公司未能以安全方式妥善策划和举办音乐会，并蓄意忽视安全风险，在某些情形下还积极鼓励和煽动危险行为。

据报道，在休斯敦警方和消防部门宣布音乐会出现“大规模伤亡”后，斯科特继续表演了37分钟。

斯科特6日在社交媒体平台上说，自己在配合当局调查，愿为受害者及其家人提供帮助。他说，我的歌迷“对我来说就是整个世界”。

5日晚在美国得克萨斯州最大城市休斯敦举行的“天文世界”音乐节上，人群过度拥挤并发生踩踏事件，造成至少8人死亡，25人受伤被送往医院，约300人在现场接受医学检查和治疗。遇难者中，年龄最小14岁，最大27岁。

休斯敦市长特纳6日表示，将彻底调查踩踏事件，调查可能持续数月。据报道，调查重点除踩踏事件发生过程，还包括音乐节的安保方案有无缺陷、是否被落实及舞台周围区域包括安全护栏如何设置等。

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