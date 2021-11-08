新华社苏瓦11月8日电（记者张永兴）维拉港消息：中国援助瓦努阿图第二批新冠疫苗7日晚运抵瓦努阿图首都维拉港并举行了交接仪式。

中国驻瓦努阿图大使周海成与瓦努阿图卫生部长赛拉斯·布莱分别代表两国政府签署了疫苗物资交接证书。

周海成表示，应瓦政府的请求，中国政府再次向瓦捐赠新冠疫苗和注射器，这是双方深化国际抗疫合作的又一见证。中方承诺支持瓦抗击疫情和恢复经济发展，这批疫苗将有助于瓦尽早完成全国疫苗接种工作。今后，中方将一如既往坚定支持瓦应对各种挑战，相信中瓦两国在经历困难挑战后都将变得更加强大，中瓦全面战略伙伴关系一定会迈上新台阶。

布莱表示，非常高兴迎接第二批中国援助疫苗抵瓦，中国政府持续向瓦提供帮助，体现了瓦中深厚情谊。中方慷慨捐赠的疫苗将极大增强瓦防疫能力，提高瓦公共卫生水平，维护瓦人民身体健康和生命安全。中国是瓦重要的发展伙伴，瓦方愿与中方共同努力，不断拓展和深化两国友好合作，推动瓦中关系取得更多丰硕成果。

今年6月7日，中国政府援助瓦努阿图的第一批新冠疫苗运抵维拉港。

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