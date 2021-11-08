新华社圣何塞11月7日电 专访：中国共产党百年历史经验值得学习借鉴——访哥斯达黎加前总统菲格雷斯

新华社记者范小林

中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议于11月8日至11日在北京召开，将重点研究全面总结党的百年奋斗的重大成就和历史经验问题。哥斯达黎加前总统何塞·马里亚·菲格雷斯日前在邻近哥首都圣何塞的卡塔戈接受新华社记者专访时表示，中国共产党始终为人民谋幸福，团结带领中国人民在经济、社会发展等方面取得了举世瞩目的成就。中国共产党百年历史经验值得包括哥斯达黎加在内的其他国家学习借鉴。

菲格雷斯于1994年至1998年担任哥斯达黎加总统，卸任后曾在多个国际组织担任重要职务。菲格雷斯说，从中华人民共和国成立以来取得巨大发展成就，到中国在国际社会发挥越来越重要的作用，这些成就都是在中国共产党领导下取得的。中国共产党始终坚持以人民为中心，始终为人民谋幸福，为使人民过上幸福生活和实现梦想而奋斗。

曾多次访华的菲格雷斯说，在中国各地访问时，他看到中国发生的巨大变化，亲身感受到中国共产党为人民过上幸福生活而奋斗。“每次访华，我都能感受到中国共产党坚持不懈提高人民生活质量的决心，这是中国之行给我留下的最深刻印象。”

菲格雷斯特别提到，打赢脱贫攻坚战是中国共产党取得的重要成就之一。他认为，改革开放以来，中国7亿多人摆脱贫困，这是人类历史上前所未有的奇迹，中国的经验值得学习借鉴。

菲格雷斯表示，中国不仅在本国发展建设中取得成功，还致力于同其他国家携手创造人类更美好的未来。他举例说，中国提出的“一带一路”倡议致力于推动各方共同发展，帮助人们实现梦想、过上更好的生活，彰显中国推动国际合作、同世界分享发展机遇的大国担当。这一倡议为当今世界带来了解决问题、推动发展的全新角度，世界各国需要开展合作，以应对共同面临的诸多挑战、创造美好未来。

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