沙特阿拉伯王国驻华大使馆前商务参赞哈立德·哈乐瓦尼。受访者供图

人民网开罗11月7日电 （记者沈小晓）11月4日晚，习近平主席在第四届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲，强调中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。

沙特阿拉伯王国驻华大使馆前商务参赞哈立德·哈乐瓦尼在接受人民网记者采访时表示，中国在各个方面取得的成就，向世界证明了其坚持和扩大开放的重要性和正确性，并在经济、商业和政治等各领域都起到了示范作用。

面对世界经济不稳定性、不确定性明显增强，单边主义、保护主义蔓延，中国对外开放非但没有止步，而且推出了一系列扩大开放的政策。哈乐瓦尼认为，保护主义、单边主义，对经济增长、社会福祉和自由贸易都会产生十分恶劣的长期影响。只有加强合作，才能更好实现互利共赢。“近年来，沙特阿拉伯与中国的合作势头强劲，中国是沙特第一大贸易伙伴，越来越多的中国企业进入沙特，两国经贸合作更加紧密，也取得了显著成效。”哈乐瓦尼说。

“数字经济是未来发展方向。”哈乐瓦尼说，“当前，许多国家都在加快数字化转型，优化数字社会环境，发展信息与通讯技术。谁跟不上这个发展速度，就会被认为是技术落后的国家，在未来可能会丧失发展机遇。”

哈乐瓦尼介绍到，沙特与中国在数字领域有很大的合作。例如，2020年，沙特与中国华为公司签署谅解合作备忘录。根据备忘录，华为将与沙特在知识交流、人力资源能力建设以及信息与通信技术产业合作等领域展开合作，华为还将在5G、人工智能和云计算等新兴技术领域开展人才培训。“中国企业在沙特开展的数字项目，为沙特的数字化基础设施建设与完善做出了很大贡献。”哈乐瓦尼说。

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