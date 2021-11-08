人民网开罗11月7日电 （记者沈小晓）2021年世界城市日全球主场活动日前在埃及卢克索落下帷幕。今年世界城市日以“应对气候变化，建设韧性城市”为主题，呼吁各国采取行动应对气候变化。联合国机构、民间社会组织、学术机构代表等齐聚卢克索，交流创新思想、共议解决方案，以提高城市对气候的适应力。

联合国秘书长古特雷斯在开幕式致辞中表示，城市是创新和人类智慧的中心，也是实施可持续发展目标和建设零碳、气候适应和社会公正世界转型行动的潜在中心。“城市正处于气候危机的前线。我们需要采取以人为本的办法来规划、建设和管理城市。”古特雷斯指出。

活动期间，与会专家召开圆桌会议，探讨建立城市贫民气候韧性、发展有韧性的绿色未来、加强合作促进经济恢复，以及阿拉伯地区气候变化带来的挑战和机遇等议题。会议指出，全球有超过10亿人生活在非正规居住区，其中70%的人极易受到气候变化的影响。专家们一致认为，当前迫切需要对气候进行弹性和创新的解决方案。“在各个城市力求调整和保护居民的生活之际，有韧性的基础设施、有效的预警系统和金融工具是至关重要的。”古特雷斯说。

会议提出应对阿拉伯地区气候变化的建议，如优先考虑具有最大健康、社会和经济收益的气候干预措施，建立适应气候变化的卫生系统，并支持跨部门的卫生合作，投资创新的商业模式以及开展绿色融资等等。阿拉伯国家联盟秘书长艾哈迈德·阿布·盖特表示，阿拉伯国家将进一步加强与联合国人类住区规划署在制定区域战略和计划等方面的伙伴关系，制定和贯彻可持续的发展政策。

活动现场，中国住房和城乡建设部部长王蒙徽、上海市委书记李强和上海市市长龚正通过视频进行了连线互动。上海市市长龚正宣布发布“上海指数”综合指标体系框架和2021版《上海手册》，旨在评估全球城市可持续发展进步水平，进一步推广以人为本的城市可持续发展理念。

“世界城市日”是联合国首个以城市为主题的国际日，也是第一个由中国发起设立的国际日。联合国人居署执行主任迈穆娜·穆赫德·谢里夫表示，新冠肺炎疫情以及气候危机带来的挑战为合作和创新提供了机会。今年世界城市日活动是人居署与中国合作伙伴密切合作的又一里程碑。期待《上海手册》、“上海指数”能够广泛分享，更好推动落实联合国可持续发展目标。希望上海展示更多“城市，让生活更美好”的最佳实践。

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