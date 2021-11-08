人民网讯 11月7日，由中国人民对外友好协会主办，中国非洲人民友好协会和金华市人民政府共同承办的首届中非未来领袖对话成功举办。来自中国和非洲48国的青年代表等300余人以线上或线下方式出席活动，围绕“奋进合作新时代 中非青年新担当”主题进行了坦诚、深入交流，达成广泛共识，并一致通过《首届中非未来领袖对话共同宣言》。全文如下：

我们，中华人民共和国和48个非洲国家的青年代表，于2021年11月7日通过线上线下相结合的方式举行“首届中非未来领袖对话”，围绕“奋进合作新时代 中非青年新担当”主题，就传承和弘扬中非传统友谊，推动中非合作共赢、共同发展，共筑中非更紧密的命运共同体等议题达成广泛共识，并一致同意发表《首届中非未来领袖对话共同宣言》。

我们热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度赞赏中国共产党团结带领中国人民在各个时期和各领域取得的伟大成就，高度评价中国为人类创造了经济持续快速发展和社会长期稳定两大奇迹，科学、有效控制住新冠肺炎疫情蔓延，如期全面建成小康社会，消灭了绝对贫困，为非洲等发展中国家树立了榜样。相信中国共产党将带领中国人民在实现社会主义现代化强国新的征程上取得新成就，为维护世界和平、促进全球发展做出新贡献。

非方高度赞赏中国共产党治国理政理念，认为中国的成功并非偶然，其根本在于始终坚持中国共产党领导和社会主义制度；始终代表最广大人民的根本利益，坚持以人民为中心，一切为了人民、一切依靠人民，让人民当家做主；始终坚持走和平发展道路，坚持以经济建设为中心，坚持改革开放。我们认为，中国的成功发展与实践为包括非洲在内的广大发展中国家探索实现自主可持续发展路径树立了信心，提供了借鉴。

中方高度赞赏非洲国家积极探索符合各自国情的发展道路和发展模式，制定并实施了非洲联盟《2063年议程》，并取得了显著进展。我们一致认为，21世纪是亚洲的世纪，也是非洲的世纪，非洲已经并正在崛起，成为近年来世界经济增长最快的地区之一，整体国际地位和影响力显著提升，在国际事务中发挥着越来越重要的作用。

我们一致认为，中非是休戚与共的命运共同体和利益共同体，是维护世界和平、促进共同发展的重要力量，是推动构建新型国际关系和人类命运共同体的先锋队。奋进新时代，中非应加强团结协作，坚定维护中非共同利益和发展中国家整体利益，协力解决人类社会面临的治理赤字和发展赤字。

我们认为，当前世纪疫情和百年变局叠加共震，强权政治、冷战思维沉渣泛起，单边主义、保护主义逆流横行，世界乱象纷呈，但大势很清晰，合作共赢、共同发展才是人间正道和各国唯一的正确选择。各国人民对和平发展的期盼更加殷切，对公平正义的渴望更加强烈，对合作共赢的追求更加坚定。

我们坚信，中非青年是中非关系的希望所在，拥有相同的梦想、共同的任务、一致的追求，将在传承中非传统友谊、促进中非友好交流与互利合作方面肩负更多责任、发挥更大作用，成为中非团结合作、深化友谊、共谋发展的生力军。

我们愿坚持和践行和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，当好全球治理体系和国际秩序的维护者，并共同呼吁中非青年坚定维护和平发展，坚决捍卫公平正义，坚定追求民主自由。

我们愿秉持人类命运共同体理念，当好中非友谊的传承者，并共同呼吁中非青年积极投身中非友好事业，将个人前途与国家振兴、中非友好结合起来，传好中非友谊的接力棒。

我们愿积极响应“一带一路”倡议和全球发展倡议，当好中非合作发展的践行者，并共同呼吁中非青年携手努力，致力于推动中国第二个百年奋斗目标同非洲联盟《2063年议程》以及非洲国家发展战略紧密对接，支持非洲实现工业化化、城镇化和现代化。

我们愿推动文明交流互鉴，当好中非民心相通的促进者，并共同呼吁中非青年加强交流互访，全面、客观、立体地了解真实的中国和非洲，在互学互鉴中增进了解、友谊与互信，用青年声音讲好中非友好的故事、中非合作共赢、共同发展的故事和中非共建人类命运共同体的故事。

我们并一致赞赏和感谢中国人民对外友好协会成功举办了“首届中非未来领袖对话”，为中非青年平等对话、结伴同行、交流思想、对接行动、共创未来搭建了新平台。我们热切期待并支持将“中非未来领袖对话”活动机制化，并每年在中非轮流举办。

(责编：王禹蘅、常红)