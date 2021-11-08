人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

西共体对马里过渡政府实施制裁

2021年11月08日08:53 | 来源：新华网
小字号

新华社阿克拉11月7日电（记者许正）西非国家经济共同体（西共体）7日决定对马里过渡政府成员及其家属等实施制裁。

西共体国家和政府领导人当天在加纳首都阿克拉举行特别峰会，就马里和几内亚局势等进行讨论。根据会后发布的公报，鉴于马里过渡政府称无法在2022年2月前完成政治过渡、举行选举，西共体决定对马里过渡政府全体成员及其家属，以及其他过渡机构采取制裁措施，包括实施旅行禁令和财产冻结等。

西共体在公报中呼吁非洲联盟、联合国及双边和多边伙伴等支持实施这些制裁，同时谴责马里过渡政府驱逐西共体驻马里代表的行为。西共体表示，如马里当前局势持续，西共体将在12月的例会上考虑实施更多制裁措施。

2020年8月马里发生军人哗变，由哗变军人成立的全国人民救赎委员会随后宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席戈伊塔被任命为过渡副总统。

今年5月24日，恩多宣布新一届过渡政府组成名单，但前全国人民救赎委员会两名成员没有进入名单。随后，恩多和时任过渡总理瓦内被军人带至距首都巴马科约15公里的一处军营，就新一届过渡政府名单进行“沟通”。同月26日，马里军方说，恩多和瓦内已于当天辞职。马里宪法法院随后宣布，戈伊塔接任过渡总统一职，任期至马里政治过渡期结束。5月30日，西共体决定暂停马里成员国资格直至其恢复民主秩序。

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部