新华社莫斯科11月7日电（记者耿鹏宇）据俄罗斯国防部网站7日发布的消息，俄黑海舰队“埃森海军上将”号护卫舰完成了保护克里米亚舰艇基地免受模拟假想敌机群攻击的演练。

消息说，演习期间，黑海舰队指挥中心收到模拟假想敌机群正向克里米亚半岛方向飞行的消息。“埃森海军上将”号护卫舰在接到舰队指挥中心发来的敌机接近信号后迅速进入战备状态，随后使用防空导弹将其摧毁。消息未提及此次演习的具体时间，但表示演习是按照黑海舰队既定作战训练计划进行的。

“埃森海军上将”号护卫舰可摧毁敌方水面舰艇和船只、潜艇和地面设施，执行巡逻任务和保卫海上航线。其配备的3C14型通用垂直发射装置，可发射“口径”“缟玛瑙”和“锆石”导弹。

据俄罗斯媒体报道，装备巡航导弹的美国“波特”号驱逐舰和美国海军第六舰队的“惠特尼山”号指挥舰近期先后进入黑海水域。俄国防部11月2日发布消息说，部署在克里米亚半岛的俄黑海舰队岸基反舰导弹炮兵编队日前进行了演习，模拟假想敌水面舰船进入黑海水域场景，对其进行摧毁打击。俄国防部长绍伊古7日表示，俄军方正在密切监视美国军舰在黑海的一举一动，绝不允许任何挑衅行为发生。

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