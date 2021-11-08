人民网布鲁塞尔11月7日电 （记者任彦）当地时间11月6日晚，中国和比利时高校师生庆祝两国建交50周年音乐会在线举行。

这场“云端”音乐会由中国驻比利时使馆组织，演出阵容以比利时6所音乐学院的师生为主体，包括比利时安特卫普皇家音乐学院、蒙斯皇家音乐学院和根特皇家音乐学院等，中国中央音乐学院民族室内乐团和湖南师范大学音乐学院受邀参加。

音乐会以《欢庆序曲》拉开序幕，紧接着是两首萨克斯四重奏曲目。比利时是萨克斯的故乡，萨克斯演奏突显了比利时音乐的特有印记。钢琴独奏《皮黄》，把京剧的西皮、 二黄等唱腔融入创作，用西洋乐器呈现中国国粹之美。来自安特卫普皇家音乐学院的两位教授用大提琴和钢琴演奏的二重奏《我爱你中国》引发强烈共鸣，将音乐会推向高潮。

音乐会共有13个节目，以文化印记、思念、欢庆、友谊长存四大篇章依次呈现。参演人员用音乐歌颂中比两国人民的友谊，表达对中比关系的美好祝福。在《友谊地久天长》的旋律中，音乐会落下帷幕。

中国驻比利时使馆临时代办张弛在致辞中表示，中比建交50年来，友好合作稳步发展。两国高层交往频繁，经贸等各领域务实合作成果丰硕，两国人民越走越近。中比教育交流合作在50年间也取得了巨大发展，两国高校在人才培养、科学研究、协同创新等方面合作广泛。青年是中比关系发展的参与者和建设者。在新时代，希望中比两国青年人加强交流，增进友谊，互学互鉴，为中比两国各自的发展贡献力量，成为中比友好的使者。

(责编：王禹蘅、常红)