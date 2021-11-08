新华社内罗毕11月7日电（记者朱绍斌）由中国人民对外友好协会主办的“首届中非未来领袖对话”7日以线上形式举行，旨在进一步推动中非青年开展深度交流。

本次对话围绕三个议题展开，包括“青年愿景：中国发展的世界意义”“青年力量：助力中非合作共赢、共同发展”以及“青年使命：共筑中非命运共同体”。来自中国和非洲多国的青年代表围绕上述议题展开交流。

中国人民对外友好协会会长林松添在致辞中表示，中非青年是各自国家和中非关系的希望所在，拥有相同的梦想、共同的使命、一致的追求，是推进中非团结合作、深化友谊、共谋发展的生力军。

林松添说，本次活动将有助于为中非青年平等对话、结伴同行、交流思想、对接行动、共创未来搭建新平台，希望中非青年秉持人类命运共同体理念，当好中非友谊的传承者，积极投身于各自国家振兴和中非友好事业之中。

非盟驻华代表拉赫曼塔拉·奥斯曼在致辞中表示，很高兴对话吸引了来自中国和非洲各国近300名青年代表参加。作为非洲的战略伙伴，中国长期以来通过知识分享、教育以及文化交流等方式为非洲青年赋能。新一届非中合作论坛会议即将于本月底在塞内加尔召开，非中青年应该为建设非中命运共同体做出贡献。

温州和平国际医院医生、毛里求斯籍青年领袖代表苏迈娅在发言中说，在华非洲青年见证并感受着中国的发展奇迹，他们不仅是非洲的形象大使，也是向外界讲中国故事的形象大使。参加对话并发言的青年领袖普遍表示，愿意为传承和弘扬中非传统友谊，推动中非合作共赢、共同发展，共筑中非更紧密的命运共同体贡献自己的力量。

对话结束后，与会者发表了《首届中非未来领袖对话共同宣言》。

(责编：刘叶婷、崔越)